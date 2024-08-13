Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области arrow
Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

13 августа 2024 г. 18:02

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

Text

17:48 Кого обвиняет Путин в прорыве границы и почему Великобритания запретила бить по РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

Text

13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

Text

09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

12 августа 2024
Text

21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

Text

17:53 Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

Text

17:50 Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

Text

17:48 Кого обвиняет Путин в прорыве границы и почему Великобритания запретила бить по РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

Text

13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

Text

09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

12 августа 2024
Text

21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

Text

17:53 Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

Text

17:50 Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Военный Олег Калашников сообщил о сложной ситуации на участке фронта у трассы Покровск-Константиновка. По его словам, до Покровска врагу осталось около 10 км.

Об этом он рассказал в эфире День.LIVE во вторник, 13 августа.

Какая ситуация на Покровском направлении

Военный отметил, что эта часть фронта чрезвычайно тяжела для оккупантов, которые несут значительные потери в технике и личном составе. Калашников добавил, что враг активно пытается прорвать украинские позиции в Краматорском направлении.

"Ну, действительно, если смотреть по тем же Deep State картам, то остается около 10 км. Это правда, но это непростые километры для врага. Они даются ему довольно большой кровью, он действительно теряет значительное количество здесь как вооружения и непосредственно личного состава. Однако у них сейчас стоит команда, как раз продавить нас на нашем восточном фронте, то есть на Краматорском направлении. И они добавляют сюда все свои силы, которые у них здесь есть, и продолжают, несмотря на то, что происходит на других участках фронта, они продолжают все же давить именно здесь", — рассказал военный.

Также важные новости дня по теме:

 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:13 В Германии задержан украинец, подозреваемый в убийстве согражданина

18:58 На Прикарпатье задержали педагога-взяточника, который хотел сделать уклониста студентом

18:57 Некоторые категории жителей Одесской области получат помощь перед отопительным сезоном

Новость с видео

18:43 Какие рапорты лучше не подавать через Армия+ — юрист назвал три документа

18:39 Военный аналитик спрогнозировал, как долго Украина может удерживать территории Курской области РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:36 Аналитики объяснили, почему мобилизуют "ограниченно пригодных" в возрасте до 25 лет

18:34 Нардеп-военный объяснил, какую площадь заняли ВСУ в начале операции в Курской области

18:34 В Украину пытались импортировать российские автозапчасти — таможенники передали конфискат "Азову"

18:26 Тренер сборной Украины ушел в отставку — что известно

18:19 Чем дольше дети в депортации, тем труднее их вернуть, — Верещук на брифинге в Одессе

19:13 В Германии задержан украинец, подозреваемый в убийстве согражданина

18:58 На Прикарпатье задержали педагога-взяточника, который хотел сделать уклониста студентом

18:57 Некоторые категории жителей Одесской области получат помощь перед отопительным сезоном

Новость с видео

18:43 Какие рапорты лучше не подавать через Армия+ — юрист назвал три документа

18:39 Военный аналитик спрогнозировал, как долго Украина может удерживать территории Курской области РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:36 Аналитики объяснили, почему мобилизуют "ограниченно пригодных" в возрасте до 25 лет

18:34 Нардеп-военный объяснил, какую площадь заняли ВСУ в начале операции в Курской области

18:34 В Украину пытались импортировать российские автозапчасти — таможенники передали конфискат "Азову"

18:26 Тренер сборной Украины ушел в отставку — что известно

18:19 Чем дольше дети в депортации, тем труднее их вернуть, — Верещук на брифинге в Одессе

Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

Text

17:48 Кого обвиняет Путин в прорыве границы и почему Великобритания запретила бить по РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

Text

13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

Text

09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

12 августа 2024
Text

21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

Text

17:53 Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

Text

17:50 Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE