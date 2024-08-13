Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

Военный Олег Калашников сообщил о сложной ситуации на участке фронта у трассы Покровск-Константиновка. По его словам, до Покровска врагу осталось около 10 км.

Об этом он рассказал в эфире День.LIVE во вторник, 13 августа.

Какая ситуация на Покровском направлении

Военный отметил, что эта часть фронта чрезвычайно тяжела для оккупантов, которые несут значительные потери в технике и личном составе. Калашников добавил, что враг активно пытается прорвать украинские позиции в Краматорском направлении.

"Ну, действительно, если смотреть по тем же Deep State картам, то остается около 10 км. Это правда, но это непростые километры для врага. Они даются ему довольно большой кровью, он действительно теряет значительное количество здесь как вооружения и непосредственно личного состава. Однако у них сейчас стоит команда, как раз продавить нас на нашем восточном фронте, то есть на Краматорском направлении. И они добавляют сюда все свои силы, которые у них здесь есть, и продолжают, несмотря на то, что происходит на других участках фронта, они продолжают все же давить именно здесь", — рассказал военный.