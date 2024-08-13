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Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

13 августа 2024 г. 9:55

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08:00 Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

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01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

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Ситуация в Курской области все же в некоторой степени растянула российские войска. К примеру, возле Карловского водохранилища на Покровском направлении в Донецкой области враг значительно "буксует и тормозит" в своем продвижении.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE.

Как события в Курске повлияли на ситуацию на фронте в Украине

"Есть определенные признаки того, что на Карловском водохранилище враг начал "пробуксовывать и тормозить", потому что часть подразделений забирают в Курскую область. Боеспособность вражеских боевых подразделений сейчас равна нулю. Больше всего, россияне сейчас пытаются комплектовать свои штурмовые группы, берут из разных бригад и бросают на штурмы, что тоже не очень эффективно", — пояснил Братчук.

В то же время он добавил, что оттягивание войск не означает, что Россия будет снимать свои бригады по тем направлениям, где она атакует. В частности, это относится и к Покровскому направлению.

Также Братчук рассказал, что происходит на юге после начала прорыва в Курской области. По его словам, есть информация, что некоторые российские подразделения с Херсонского направления снимаются и перебрасываются на Курское направление.

"Мы говорим о 810 отдельной бригаде морской пехоты РФ, которая оперировала именно на Левобережье нашей временно оккупированной Херсонской области. Это та самая бригада, которая воевала в районе Крынок, где она получила "адские пощечины" от Сил обороны и была отведена, потому что надо было переформатироваться и пополниться свежей силой. После того, часть этой бригады перебросили на Покровское направление, долго они там не задержались, потому что начались события в Курской области. Как результат, определенная часть этой бригады уничтожена уже на территории Курской области", — привел пример представитель Украинской добровольческой армии "Юг". 

Кроме того, он отметил, что дальнейшая ситуация на фронте все же будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в Курской области. 

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09:17 В Киеве снова подожгли авто военного — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:05 Курс валют в Украине продолжает расти — какая стоимость доллара, евро и злотого сегодня

09:03 В приюте для беженцев в Германии нашли мертвого украинца с ранением

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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