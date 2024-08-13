Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

Ситуація у Курській області все ж деякою мірою розтягнула російські війська. Наприклад, біля Карлівського водосховища на Покровському напрямку у Донецькій області ворог значно "буксує та гальмує" у своєму просуванню.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE.

Як події в Курську вплинули на ситуацію на фронті в Україні

"Є певні ознаки того, що на Карлівському водосховищі ворог почав "пробуксовувати та гальмувати", бо частину підрозділів забирають в Курську область. Боєздатність ворожих бойових підрозділів зараз дорівнює нулю. Щобільше, росіяни зараз намагаються комплектувати свої штурмові групи, беруть з різних бригад поєднують і кидають на штурми, що теж не є дуже ефективним", — пояснив Братчук.

Водночас він додав, що відтягування військ не означає, що Росія буде знімати свої бригади з тих напрямків, де вона атакує. Зокрема, це стосується й Покровського напрямку.

Також Братчук розповів, що відбувається на півдні після початку прориву у Курській області. За його словами, є інформація, що деякі російські підрозділи з Херсонського напрямку знімаються та перекидаються на Курський напрямок.

"Ми говоримо про 810 окрему бригаду морської піхоти РФ, яка оперувала саме на Лівобережжі нашої тимчасово окупованої Херсонської області. Це та сама бригада, яка воювала в районі Кринок, де вона отримала "пекельних ляпасів" від Сил оборони і була відведена, тому що треба було переформатуватися та поповнитися свіжою силою. Після того, частину цієї бригади перекинули на Покровський напрямок, довго вони там не затримались, тому що почались події в Курській області. Як результат, певна частина цієї бригади знищена вже на території Курської області", — навів приклад речник Української добровольчої армії "Південь".

Крім того, він наголосив, що подальша ситуація на фронті все ж залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація у Курській області.