Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку arrow
Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

13 серпня 2024 р. 09:55

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

Text

08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

12 серпня 2024
Text

21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

Text

17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

Text

17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

Text

15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

Text

11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

Text

08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

12 серпня 2024
Text

21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

Text

17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

Text

17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

Text

15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

Text

11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

Ситуація у Курській області все ж деякою мірою розтягнула російські війська. Наприклад, біля Карлівського водосховища на Покровському напрямку у Донецькій області ворог значно "буксує та гальмує" у своєму просуванню.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE.

Як події в Курську вплинули на ситуацію на фронті в Україні

"Є певні ознаки того, що на Карлівському водосховищі ворог почав "пробуксовувати та гальмувати", бо частину підрозділів забирають в Курську область. Боєздатність ворожих бойових підрозділів зараз дорівнює нулю. Щобільше, росіяни зараз намагаються комплектувати свої штурмові групи, беруть з різних бригад поєднують і кидають на штурми, що теж не є дуже ефективним", — пояснив Братчук.

Водночас він додав, що відтягування військ не означає, що Росія буде знімати свої бригади з тих напрямків, де вона атакує. Зокрема, це стосується й Покровського напрямку. 

Також Братчук розповів, що відбувається на півдні після початку прориву у Курській області. За його словами, є інформація, що деякі російські підрозділи з Херсонського напрямку знімаються та перекидаються на Курський напрямок.

"Ми говоримо про 810 окрему бригаду морської піхоти РФ, яка оперувала саме на Лівобережжі нашої тимчасово окупованої Херсонської області. Це та сама бригада, яка воювала в районі Кринок, де вона отримала "пекельних ляпасів" від Сил оборони і була відведена, тому що треба було переформатуватися та поповнитися свіжою силою. Після того, частину цієї бригади перекинули на Покровський напрямок, довго вони там не затримались, тому що почались події в Курській області. Як результат, певна частина цієї бригади знищена вже на території Курської області", — навів приклад речник Української добровольчої армії "Південь". 

Крім того, він наголосив, що подальша ситуація на фронті все ж залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація у Курській області. 

Також важливі новини дня по темі:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

10:15 У ГУР назвали втрати, яких зазнала Росія на Кінбурнській косі за серпень

10:03 Адвокат відповів, чи можна судитися з ТЦК, якщо не встигли оновити дані

Text

09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

09:47 В Одесі сьогодні діють відключення світла — адреси

09:34 Ощадбанк змінить тарифи для карток — хто платитиме більше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:23 Потужні вибухи лунатимуть на Одещині — до чого варто бути готовими

09:17 У Києві знову підпалили авто військового — що відомо

09:05 Курс валют в Україні продовжує зростати — яка вартість долара, євро та злотого сьогодні

09:03 У притулку для біженців в Німеччині знайшли мертвого українця з пораненням

09:01 Росіяни вдарили по Сумщині — є поранений та проблеми з електропостачанням

10:15 У ГУР назвали втрати, яких зазнала Росія на Кінбурнській косі за серпень

10:03 Адвокат відповів, чи можна судитися з ТЦК, якщо не встигли оновити дані

09:47 В Одесі сьогодні діють відключення світла — адреси

09:34 Ощадбанк змінить тарифи для карток — хто платитиме більше

09:23 Потужні вибухи лунатимуть на Одещині — до чого варто бути готовими

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:17 У Києві знову підпалили авто військового — що відомо

09:05 Курс валют в Україні продовжує зростати — яка вартість долара, євро та злотого сьогодні

09:03 У притулку для біженців в Німеччині знайшли мертвого українця з пораненням

09:01 Росіяни вдарили по Сумщині — є поранений та проблеми з електропостачанням

08:53 Пільги на комуналку — ПФУ уточнив, хто отримає знижку у 75%

Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

Text

08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

12 серпня 2024
Text

21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

Text

17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

Text

17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

Text

15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

Text

11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України