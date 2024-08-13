Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

Військовий Олег Калашніков повідомив про складну ситуацію на ділянці фронту поблизу траси Покровськ-Константинівка. За його словами, до Покровська ворогові залишилося близько 10 км.

Про це він розповів в ефірі День.LIVE у вівторок, 13 серпня.

Яка ситуація на Покровському напрямку

Військовий зазначив, що ця частина фронту є надзвичайно важкою для окупантів, які зазнають значних втрат у техніці та особовому складі. Калашніков додав, що ворог активно намагається прорвати українські позиції на Краматорському напрямку.

"Ну, дійсно, якщо дивитися по тих же Deep State картах, то залишається біля 10 км. Це правда, однак це непрості кілометри для ворога. Вони даються йому досить таки великою кров'ю, він дійсно втрачає значну кількість тут як озброєння і безпосередньо й особового складу. Однак у них зараз стоїть команда, саме продавити нас на нашому східному фронту, тобто на Краматорському напрямку. І вони додають сюди всі свої сили, які у них тут є наявні, й продовжують, незважаючи на те, що відбувається на інших ділянках фронту, вони продовжують все ж тиснути саме тут", — розповів військовий.