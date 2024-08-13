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Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

13 серпня 2024 р. 18:02

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18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

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17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

Text

13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

Text

09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

12 серпня 2024
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21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

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Військовий Олег Калашніков повідомив про складну ситуацію на ділянці фронту поблизу траси Покровськ-Константинівка. За його словами, до Покровська ворогові залишилося близько 10 км.

Про це він розповів в ефірі День.LIVE у вівторок, 13 серпня.

Яка ситуація на Покровському напрямку

Військовий зазначив, що ця частина фронту є надзвичайно важкою для окупантів, які зазнають значних втрат у техніці та особовому складі. Калашніков додав, що ворог активно намагається прорвати українські позиції на Краматорському напрямку.

"Ну, дійсно, якщо дивитися по тих же Deep State картах, то залишається біля 10 км. Це правда, однак це непрості кілометри для ворога. Вони даються йому досить таки великою кров'ю, він дійсно втрачає значну кількість тут як озброєння і безпосередньо й особового складу. Однак у них зараз стоїть команда, саме продавити нас на нашому східному фронту, тобто на Краматорському напрямку. І вони додають сюди всі свої сили, які у них тут є наявні, й продовжують, незважаючи на те, що відбувається на інших ділянках фронту, вони продовжують все ж тиснути саме тут", — розповів військовий.

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18:39 Військовий аналітик спрогнозував, як довго Україна може утримувати території Курської області РФ

18:36 Аналітики пояснили, чому мобілізують "обмежено придатних" віком до 25 років

18:34 Нардеп-військовий пояснив, яку площу зайняли ЗСУ на початку операції в Курській області

18:34 В Україну намагались імпортувати російські автозапчастини — митники передали конфіскат "Азову"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:26 Тренер збірної України пішов у відставку — що відомо

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14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

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09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE