Реформа Укрзализныци для евроинтеграции — нардеп назвал основную идею

Народные депутаты нарабатывают реформу "Укрзализныци". Целью является дальнейшая евроинтеграция.

Об этом сообщил нардеп Владимир Крейденко в эфире День.LIVE в среду, 28 августа.

Реформа "Укрзализныци"

Крейденко подчеркнул, что основная идея перемен заключается в разделении "Укрзализныци" на несколько отдельных компаний.

"По концепции, разные управляющие компании будут отвечать за пассажирское направление, за инфраструктуру, за мультимодальные перевозки и за грузовые перевозки. Сейчас все "в одном котле" и постоянно говорят, что не хватает средств", — добавил нардеп.