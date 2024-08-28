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Реформа Укрзализныци для евроинтеграции — нардеп назвал основную идею

Реформа Укрзализныци для евроинтеграции — нардеп назвал основную идею

28 августа 2024 г. 16:25

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15:42 Отсутствие билетов в Укрзализныце — нардеп объяснил причину дефицита

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15:27 Строительство дороги в 18 км от фронта — нардеп Крейденко объяснил, кто за это отвечает

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12:18 Пять новых механизированных бригад ВСУ подготовят по стандартам НАТО, — военный эксперт

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10:24 Генерал-лейтенант назвал главное отличие дрона от ракеты "Паляниця"

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Народные депутаты нарабатывают реформу "Укрзализныци". Целью является дальнейшая евроинтеграция.

Об этом сообщил нардеп Владимир Крейденко в эфире День.LIVE в среду, 28 августа.

Реформа "Укрзализныци"

Крейденко подчеркнул, что основная идея перемен заключается в разделении "Укрзализныци" на несколько отдельных компаний.

"По концепции, разные управляющие компании будут отвечать за пассажирское направление, за инфраструктуру, за мультимодальные перевозки и за грузовые перевозки. Сейчас все "в одном котле" и постоянно говорят, что не хватает средств", — добавил нардеп.

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16:39 Литва передала Украине последние комплексы РЭБ, на которые литовцы собрали 8 миллионов евро

16:38 Основателя Telegram Павла Дурова доставили в суд, — СМИ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:35 Что происходит на Киевской ГЭС после ракетного удара — данные Укргидроэнерго

16:30 Вспышки на Солнце принесут неожиданность для метеозависимых — прогноз магнитных бурь на сегодня

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