Відсутність квитків в Укрзалізниці — нардеп пояснив причину дефіциту

Українці скаржаться на відсутність квитків в "Укрзалізниці". Народний депутат Володимир Крейденко пояснив, що стало причиною дефіциту та як його можна зменшити.

Про це Володимир Крейденко говорив в ефірі День.LIVE у середу, 28 серпня.

Відсутність квитків в "Укрзалізниці"

Крейденко наголосив, що залізнична система України має обмежену пропускну можливість. За його словами, внаслідок цього людям дістається мало квитків на потяги, зокрема й для закордонних поїздок.

Для розв'язання проблеми нардеп пропонує:

Застосувати іноземні технології, які дозволять потягам переходити на євроколію без зупинки через розсувні пари колії;

реформувати систему автобусних перевезень — зробити, зокрема, пропускні пункти лише для пасажирських автобусів, щоб спростити перетин кордону.

"Зустрічається багато випадків, коли люди по 5-6 годин стоять перед кордоном для того, щоб вичекати свою чергу і цей кордон пройти", — додав нардеп.