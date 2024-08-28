Отсутствие билетов в Укрзализныце — нардеп объяснил причину дефицита

Украинцы жалуются на отсутствие билетов в "Укрзализныце". Народный депутат Владимир Крейденко объяснил, что стало причиной дефицита и как его можно снизить.

Об этом Владимир Крейденко говорил в эфире День.LIVE в среду, 28 августа.

Отсутствие билетов в "Укрзализныце"

Крейденко подчеркнул, что железнодорожная система Украины имеет ограниченную пропускную возможность. По его словам, в результате этого людям достается мало билетов на поезда, в том числе для заграничных поездок.

Для решения проблемы нардеп предлагает:

Применить иностранные технологии, которые позволят поездам переходить на евроколею без остановки через раздвижные пары пути;

реформировать систему автобусных перевозок — сделать, в частности, пропускные пункты только для пассажирских автобусов, чтобы упростить пересечение границы.

"Встречается много случаев, когда люди по 5-6 часов стоят перед границей для того, чтобы выждать свою очередь и эту границу пройти", — добавил нардеп.