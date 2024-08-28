Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Отсутствие билетов в Укрзализныце — нардеп объяснил причину дефицита arrow
Отсутствие билетов в Укрзализныце — нардеп объяснил причину дефицита

Отсутствие билетов в Укрзализныце — нардеп объяснил причину дефицита

28 августа 2024 г. 15:42

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

15:42 Отсутствие билетов в Укрзализныце — нардеп объяснил причину дефицита

Text

15:27 Строительство дороги в 18 км от фронта — нардеп Крейденко объяснил, кто за это отвечает

Text

14:51 Экономический аналитик Себастьянович объяснил, почему экономическое бронирование будет неэффективным

Text

13:04 Российский обстрел Кривого Рога и его последствия — эфир День.LIVE

Text

12:18Пять новых механизированных бригад ВСУ подготовят по стандартам НАТО, — военный эксперт

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:24 Генерал-лейтенант назвал главное отличие дрона от ракеты "Паляниця"

Text

09:31 Романенко прокомментировал создание первой украинской баллистической ракеты

Text

08:00 Первая украинская баллистика и срочное заседание Совета Украина-НАТО — эфир Ранок.LIVE

27 августа 2024
Text

23:57 РФ могла давить на Дурова – эксофицер КГБ объяснил, для чего основатель Telegram был в Азербайджане

Text

22:18 Нардеп заявил, что украинские производители оружия производят больше, чем могут закупить ВСУ

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

15:42 Отсутствие билетов в Укрзализныце — нардеп объяснил причину дефицита

Text

15:27 Строительство дороги в 18 км от фронта — нардеп Крейденко объяснил, кто за это отвечает

Text

14:51 Экономический аналитик Себастьянович объяснил, почему экономическое бронирование будет неэффективным

Text

13:04 Российский обстрел Кривого Рога и его последствия — эфир День.LIVE

Text

12:18 Пять новых механизированных бригад ВСУ подготовят по стандартам НАТО, — военный эксперт

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:24 Генерал-лейтенант назвал главное отличие дрона от ракеты "Паляниця"

Text

09:31 Романенко прокомментировал создание первой украинской баллистической ракеты

Text

08:00 Первая украинская баллистика и срочное заседание Совета Украина-НАТО — эфир Ранок.LIVE

27 августа 2024
Text

23:57 РФ могла давить на Дурова – эксофицер КГБ объяснил, для чего основатель Telegram был в Азербайджане

Text

22:18 Нардеп заявил, что украинские производители оружия производят больше, чем могут закупить ВСУ

Украинцы жалуются на отсутствие билетов в "Укрзализныце". Народный депутат Владимир Крейденко объяснил, что стало причиной дефицита и как его можно снизить.

Об этом Владимир Крейденко говорил в эфире День.LIVE в среду, 28 августа.

Отсутствие билетов в "Укрзализныце"

Крейденко подчеркнул, что железнодорожная система Украины имеет ограниченную пропускную возможность. По его словам, в результате этого людям достается мало билетов на поезда, в том числе для заграничных поездок.

Для решения проблемы нардеп предлагает:

  • Применить иностранные технологии, которые позволят поездам переходить на евроколею без остановки через раздвижные пары пути;
  • реформировать систему автобусных перевозок — сделать, в частности, пропускные пункты только для пассажирских автобусов, чтобы упростить пересечение границы.

"Встречается много случаев, когда люди по 5-6 часов стоят перед границей для того, чтобы выждать свою очередь и эту границу пройти", — добавил нардеп.

Также важные новости дня по теме:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

16:06 Спецслужбы Франции пытались сломать Telegram — какую информацию искали

15:57 Украинцы могут платить 2,16 грн за свет — когда действует такой тариф

15:53 В мэрии Одессы кадровые изменения — кто будет представлять город на международной арене

15:44 В ГПСУ показали, как пограничники разнесли огневые позиции оккупантов на Запорожье

Text

15:42 Отсутствие билетов в Укрзализныце — нардеп объяснил причину дефицита

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:35 Выучить английский за 96 часов — в Украине устанавливают рекорд по самому длинному уроку

Text

15:27 Строительство дороги в 18 км от фронта — нардеп Крейденко объяснил, кто за это отвечает

15:27 Удар по Кривому Рогу — обломки повредили более 200 автомобилей

15:25 Самовольно захватил земельные участки для бизнеса — в Киеве задержали предпринимателя

15:21 Возглавляли должности в оккупационной колонии — в Николаеве предателям сообщили о подозрениях

16:06 Спецслужбы Франции пытались сломать Telegram — какую информацию искали

15:57 Украинцы могут платить 2,16 грн за свет — когда действует такой тариф

15:53 В мэрии Одессы кадровые изменения — кто будет представлять город на международной арене

15:44 В ГПСУ показали, как пограничники разнесли огневые позиции оккупантов на Запорожье

15:35 Выучить английский за 96 часов — в Украине устанавливают рекорд по самому длинному уроку

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:27 Удар по Кривому Рогу — обломки повредили более 200 автомобилей

15:25 Самовольно захватил земельные участки для бизнеса — в Киеве задержали предпринимателя

15:21 Возглавляли должности в оккупационной колонии — в Николаеве предателям сообщили о подозрениях

15:14 Помогали захватывать Купянск — в Харьковской области разоблачили двух коллаборантов

15:08 Учтут религиозные, этические и другие потребности — в Минобороны объявили об изменении сухпайков

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

26 августа 2024

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

15:42 Отсутствие билетов в Укрзализныце — нардеп объяснил причину дефицита

Text

15:27 Строительство дороги в 18 км от фронта — нардеп Крейденко объяснил, кто за это отвечает

Text

14:51 Экономический аналитик Себастьянович объяснил, почему экономическое бронирование будет неэффективным

Text

13:04 Российский обстрел Кривого Рога и его последствия — эфир День.LIVE

Text

12:18 Пять новых механизированных бригад ВСУ подготовят по стандартам НАТО, — военный эксперт

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:24 Генерал-лейтенант назвал главное отличие дрона от ракеты "Паляниця"

Text

09:31 Романенко прокомментировал создание первой украинской баллистической ракеты

Text

08:00 Первая украинская баллистика и срочное заседание Совета Украина-НАТО — эфир Ранок.LIVE

27 августа 2024
Text

23:57 РФ могла давить на Дурова – эксофицер КГБ объяснил, для чего основатель Telegram был в Азербайджане

Text

22:18 Нардеп заявил, что украинские производители оружия производят больше, чем могут закупить ВСУ