Реформа Укрзалізниці для євроінтеграції — нардеп назвав основну ідею

Народні депутати напрацьовують реформу "Укрзалізниці". Метою є подальша євроінтеграція.

Про це повідомив нардеп Володимир Крейденко в ефірі День.LIVE у середу, 28 серпня.

Реформа "Укрзалізниці"

Крейденко наголосив, що основна ідея змін полягає в розділенні "Укрзалізниці" на декілька окремих компаній.

"За концепцією, різні керуючі компанії будуть відповідати за пасажирське направлення, за інфраструктуру, за мультимодальні перевезення та за грузові перевезення. Зараз усе "в одному котлі" й постійно кажуть, що не вистачає коштів", — додав нардеп.