Оранжевая революция и Майдан могут помешать вступлению в ЕС — нардеп объяснил причину

В Украине за почти 33 года независимости произошел ряд событий, которые могут противоречить требованиям Римского статута. Это в свою очередь может повлиять на будущее вступление Украины в Европейский союз.

Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Евтушок в эфире "Ранок.LIVE".

Как Оранжевая революция и Евромайдан могут негативно повлиять на вступление в ЕС

Сергей Евтушок отметил, что исходя из положений документа пока неизвестно, как трактовать, например, Оранжевую революцию, когда страна вышла в третий тур, не предусмотренный Конституцией. Кроме того, события на Майдане кто-то может трактовать, как свержение власти, а другие — как революцию.

Следовательно, в зависимости от трактовки Украина в будущем будет отвечать за эти события. А соответствие Статута, со своей стороны, одно из главных условий вступления в ЕС. Следовательно, нужна очень кропотливая работа по этому поводу.

Евтушек отметил, что в этом вопросе, по его мнению, будут занимать ключевую роль военные. По словам нардепа, продолжается дискуссия с ними по каждому пункту Римского статута.