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Оранжевая революция и Майдан могут помешать вступлению в ЕС — нардеп объяснил причину

Оранжевая революция и Майдан могут помешать вступлению в ЕС — нардеп объяснил причину

21 августа 2024 г. 11:45

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11:45 Оранжевая революция и Майдан могут помешать вступлению в ЕС — нардеп объяснил причину

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11:45 Оранжевая революция и Майдан могут помешать вступлению в ЕС — нардеп объяснил причину

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08:00 Запрет УПЦ и продвижение в Курской области — эфир Ранок.LIVE

20 августа 2024
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21:51 Нардеп Дунда заявил, что США ведут переговоры с РФ за спиной у Украины

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20:08 Гончаренко заявил, что закон о запрете российской церкви не о религии, а о нацбезопасности

Text

19:21 Гончаренко ответил, с кем хочет вести переговоры Путин

Text

17:50 Опасность в Тернополе и подготовка котла для оккупантов на Курщине — эфир Вечір.LIVE

Text

15:45 Сколько стоит Украине один мобилизованный гражданин в год — названы цифры

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:08 Экологи предупредили об опасных последствиях масштабного пожара в Тернополе

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12:13 Нардеп Фрис прокомментировал споры по поводу запрета УПЦ МП в Украине

В Украине за почти 33 года независимости произошел ряд событий, которые могут противоречить требованиям Римского статута. Это в свою очередь может повлиять на будущее вступление Украины в Европейский союз.

Об этом заявил народный депутат Украины Сергей Евтушок в эфире "Ранок.LIVE".

Как Оранжевая революция и Евромайдан могут негативно повлиять на вступление в ЕС

Сергей Евтушок отметил, что исходя из положений документа пока неизвестно, как трактовать, например, Оранжевую революцию, когда страна вышла в третий тур, не предусмотренный Конституцией. Кроме того, события на Майдане кто-то может трактовать, как свержение власти, а другие — как революцию.

Следовательно, в зависимости от трактовки Украина в будущем будет отвечать за эти события. А соответствие Статута, со своей стороны, одно из главных условий вступления в ЕС. Следовательно, нужна очень кропотливая работа по этому поводу.

Евтушек отметил, что в этом вопросе, по его мнению, будут занимать ключевую роль военные. По словам нардепа, продолжается дискуссия с ними по каждому пункту Римского статута.

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11:35 Сколько стоит собраться на войну в Украине — цены на одежду и амуницию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:22 В пробеле обороны Курской области обвинили генерала РФ, ранее "сдавшего" Лиман

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