Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

Нещодавно президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту. Визнання міжнародного документа дасть можливість притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини.

Про це заявив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 16 серпня.

Ратифікація Римського статуту в Україні

За словами парламентаря, це, зокрема, дозволить примусити Росію сплачувати репарації для України. Щодо компенсацій депутат порадив звертатися до адвокатів.

"Їх українці зможуть отримати тільки тоді, коли суд не тільки в Україні затвердить, але й суд в Європі підтримає це рішення", — пояснив Камельчук.

Нардеп також зазначив, що сім років після визнання міжнародного документа, його норми не стосуватимуться українців. Таким чином бійців ЗСУ, наприклад, не притягуватимуть до відповідальності за порушення, які можуть виникнути під час війни в цей період.