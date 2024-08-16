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Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

16 серпня 2024 р. 10:42

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10:42 Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

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10:42 Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

Text

08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

15 серпня 2024
Text

19:03 Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

Text

17:50 Початок переговорів з Росією про обмін полоненими та нові фінансові обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозував ймовірність відключень електроенергії у серпні

Text

17:16 Нардеп заявив, що великі підприємства закриваються через зростання цін на електрику

Text

16:40 Військовий повідомив, чому окупанти частіше самоліквідовуються, ніж здаються в полон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:09 Масштабна операція СБУ на території РФ та ситуація на фронті в України — ефір День.LIVE

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08:00 Найбільша атака на військові аеродроми РФ та комендатура на Курщині — ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2024
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20:42 Російський опозиціонер Чичваркін пояснив, як Кремль знаходить гроші для продовження війни

Нещодавно президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту. Визнання міжнародного документа дасть можливість притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини.

Про це заявив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 16 серпня. 

Ратифікація Римського статуту в Україні

За словами парламентаря, це, зокрема, дозволить примусити Росію сплачувати репарації для України. Щодо компенсацій депутат порадив звертатися до адвокатів.

"Їх українці зможуть отримати тільки тоді, коли суд не тільки в Україні затвердить, але й суд в Європі підтримає це рішення", — пояснив Камельчук. 

Нардеп також зазначив, що сім років після визнання міжнародного документа, його норми не стосуватимуться українців. Таким чином бійців ЗСУ, наприклад, не притягуватимуть до відповідальності за порушення, які можуть виникнути під час війни в цей період.

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11:34 Харлан зробила чесну заяву щодо участі в Олімпіаді-2028

11:31 Рейтинг банків за прибутками — скільки заробили українські фінустанови за пів року

11:28 Одесити залишились сьогодні без води — адреси відключень

11:26 Прикордонники з артилерії потужно розбили укріплення ворога під Вовчанськом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:13 Українські журналісти показали, який вигляд має КПП у Суджі

11:08 Українцям доступна допомога в 10,8 тис. грн — хто може подавати заявки у серпні

11:02 Річниця повноцінної роботи українського гуманітарного коридору — які результати

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15 серпня 2024
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19:03 Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

Text

17:50 Початок переговорів з Росією про обмін полоненими та нові фінансові обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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