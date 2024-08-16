Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Україна створила першу військову комендатуру на зайнятих територіях захопленої Курської області. А Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту МКС.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;

президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;

кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;

член делегації ПАРЄ, народний депутат України, Член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;

кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;

офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

Разом з ведучими Віталієм Прудиусом та Ольгою Волковою вони обговорять такі теми:

Україна створила у Курській області першу військову комендатуру;

чи ратифікує Верховна Рада Римський статут: президент вніс законопроєкт;

стрілянина у Тернопільській області.