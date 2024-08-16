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Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

16 серпня 2024 р. 08:00

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17:16 Нардеп заявив, що великі підприємства закриваються через зростання цін на електрику

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16:40 Військовий повідомив, чому окупанти частіше самоліквідовуються, ніж здаються в полон

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13:09 Масштабна операція СБУ на території РФ та ситуація на фронті в України — ефір День.LIVE

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08:00 Найбільша атака на військові аеродроми РФ та комендатура на Курщині — ефір Ранок.LIVE

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20:42 Російський опозиціонер Чичваркін пояснив, як Кремль знаходить гроші для продовження війни

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17:50 Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

15 серпня 2024
Text

19:03 Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

Text

17:50 Початок переговорів з Росією про обмін полоненими та нові фінансові обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозував ймовірність відключень електроенергії у серпні

Text

17:16 Нардеп заявив, що великі підприємства закриваються через зростання цін на електрику

Text

16:40 Військовий повідомив, чому окупанти частіше самоліквідовуються, ніж здаються в полон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:09 Масштабна операція СБУ на території РФ та ситуація на фронті в України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Найбільша атака на військові аеродроми РФ та комендатура на Курщині — ефір Ранок.LIVE

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Text

20:42 Російський опозиціонер Чичваркін пояснив, як Кремль знаходить гроші для продовження війни

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17:50 Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні

Україна створила першу військову комендатуру на зайнятих територіях захопленої Курської області. А Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту МКС.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;
  • президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
  • кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
  • політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;
  • член делегації ПАРЄ, народний депутат України, Член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;
  • кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;
  • офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

Разом з ведучими Віталієм Прудиусом та Ольгою Волковою вони обговорять такі теми:

  • Україна створила у Курській області першу військову комендатуру;
  • чи ратифікує Верховна Рада Римський статут: президент вніс законопроєкт;
  • стрілянина у Тернопільській області.

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08:26 В ухилянтів будуть конфісковувати авто — в якому випадку це можливо

08:19 Новий військовий збір та податки — що чекає українців під час операцій з нерухомості

08:02 На Житомирщині судили чоловіка, який зламав ніс працівнику ТЦК — яке покарання отримав

08:00 У ПФУ стартували виплати до Дня Незалежності — хто отримає і які суми

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:26 Черги на кордоні України — на яких пунктах пропуску доведеться почекати вранці

07:21 Перебував у розшуку за ухилення від мобілізації — у Львові судили чоловіка

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:09 Масштабна операція СБУ на території РФ та ситуація на фронті в України — ефір День.LIVE

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08:00 Найбільша атака на військові аеродроми РФ та комендатура на Курщині — ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2024
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20:42 Російський опозиціонер Чичваркін пояснив, як Кремль знаходить гроші для продовження війни

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17:50 Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні