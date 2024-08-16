Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Україна створила першу військову комендатуру на зайнятих територіях захопленої Курської області. А Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту МКС.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- військовий експерт, ексспівробітник СБУ Іван Ступак;
- президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
- кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
- політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко;
- член делегації ПАРЄ, народний депутат України, Член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук;
- кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;
- офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.
Разом з ведучими Віталієм Прудиусом та Ольгою Волковою вони обговорять такі теми:
- Україна створила у Курській області першу військову комендатуру;
- чи ратифікує Верховна Рада Римський статут: президент вніс законопроєкт;
- стрілянина у Тернопільській області.