Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Украина создала первую военную комендатуру на занятых территориях захваченной Курской области. А Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского статута МКС.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;

президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;

кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых громад" Алексей Буряченко;

политический аналитик Вячеслав Потапенко;

член делегации ПАСЕ, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;

кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;

офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Вместе с ведущими Виталием Прудиусом и Ольгой Волковой они обсудят следующие темы:

Украина создала в Курской области первую военную комендатуру;

ратифицирует ли Верховная Рада Римский статут: президент внес законопроект;

перестрелка в Тернопольской области.