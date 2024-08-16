Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Украина создала первую военную комендатуру на занятых территориях захваченной Курской области. А Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского статута МКС.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;
- президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
- кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых громад" Алексей Буряченко;
- политический аналитик Вячеслав Потапенко;
- член делегации ПАСЕ, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;
- кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
- офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.
Вместе с ведущими Виталием Прудиусом и Ольгой Волковой они обсудят следующие темы:
- Украина создала в Курской области первую военную комендатуру;
- ратифицирует ли Верховная Рада Римский статут: президент внес законопроект;
- перестрелка в Тернопольской области.