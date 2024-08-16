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Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

16 августа 2024 г. 8:00

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08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
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19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

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17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

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17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

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17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

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16:40 Военный сообщил, почему оккупанты чаще самоликвидируются, чем сдаются в плен

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13:09 Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

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08:00 Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

14 августа 2024
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20:42 Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

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17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

Text

17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

Text

16:40 Военный сообщил, почему оккупанты чаще самоликвидируются, чем сдаются в плен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:09 Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

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Украина создала первую военную комендатуру на занятых территориях захваченной Курской области. А Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского статута МКС.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;
  • президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых громад" Алексей Буряченко;
  • политический аналитик Вячеслав Потапенко;
  • член делегации ПАСЕ, народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрий Камельчук;
  • кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
  • офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Вместе с ведущими Виталием Прудиусом и Ольгой Волковой они обсудят следующие темы:

  • Украина создала в Курской области первую военную комендатуру;
  • ратифицирует ли Верховная Рада Римский статут: президент внес законопроект;
  • перестрелка в Тернопольской области.

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07:01 Клиентке ПриватБанка не возвращают 500 гривен — что случилось

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:42 Харрис неумна, а другие хотят меня посадить в тюрьму — Трамп снова порадовал журналистов

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