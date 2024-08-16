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Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

16 августа 2024 г. 10:42

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10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

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10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

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08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

Text

17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

Text

16:40 Военный сообщил, почему оккупанты чаще самоликвидируются, чем сдаются в плен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:09 Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

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Недавно президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского статута. Признание международного документа позволит привлечь Россию к ответственности за военные преступления.

Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 16 августа.

Ратификация Римского устава в Украине

По словам парламентария, это, в частности, позволит заставить Россию платить репарации для Украины. Насчет компенсаций депутат посоветовал обращаться к адвокатам.

"Их украинцы смогут получить только тогда, когда суд не только в Украине утвердит, но и суд в Европе поддержит это решение", — пояснил Камельчук.

Нардеп также отметил, что семь лет после признания международного документа его нормы не будут касаться украинцев. Таким образом, бойцов ВСУ, например, не будут привлекать к ответственности за нарушения, которые могут возникнуть во время войны в этот период.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

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17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

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