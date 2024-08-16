Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Недавно президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского статута. Признание международного документа позволит привлечь Россию к ответственности за военные преступления.

Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 16 августа.

Ратификация Римского устава в Украине

По словам парламентария, это, в частности, позволит заставить Россию платить репарации для Украины. Насчет компенсаций депутат посоветовал обращаться к адвокатам.

"Их украинцы смогут получить только тогда, когда суд не только в Украине утвердит, но и суд в Европе поддержит это решение", — пояснил Камельчук.

Нардеп также отметил, что семь лет после признания международного документа его нормы не будут касаться украинцев. Таким образом, бойцов ВСУ, например, не будут привлекать к ответственности за нарушения, которые могут возникнуть во время войны в этот период.