Эксперт ответил, вернули ли украинские беженцы Польши деньги, которые она дала для содержания

Украинские беженцы в Польше уже полностью вернули стране то, что она предоставила им для содержания. Кроме того, украинцы еще дали Польше заработать.

Об этом сообщил директор Представительства Союза предпринимателей и работодателей Польши (ZPP) в Украине Назарий Волянский в эфире Ранок.LIVE.

Украинцы в Польше

"Польша получила от ЕС 1,1 млрд евро в поддержку приехавших в Польшу украинцев. А наши украинцы за два года уплатили 1,3 млрд долларов", — пояснил эксперт.

Волянский акцентировал, что Польша должна беречь тех украинцев, которые там остаются, потому что она очень зависима от их рабочей силы.

"И даже те поляки, которые говорят, что не готовы сейчас инвестировать в экономику Украины, я знаю, что они ревнуют. И знают о том, что французы, американцы готовят проекты, готовят средства на то, чтобы отстраивать Украину, создавать предприятия и заводы, и они боятся не успеть в этот поезд", — добавил он.