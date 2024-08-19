ВСУ в Курской области могли разбить российские силы, угрожавшие НАТО — эксперт рассказал детали

Вооруженные силы Украины в Курской области могли разбить российские подразделения, потенциально угрожавшие странам НАТО. Предварительно, они создавали угрозу Сувалкскому перевалу между Литвой и Польшей.

Об этом заявил Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE.

ВСУ могли атаковать в Курской области подразделения из Калининграда.

По словам эксперта, наступлением на Курскую область ВСУ оттянули на себя российские подразделения из Калининграда, ранее создававшие потенциальную опасность странам НАТО, в частности Сувалкскому коридору между Литвой и Польшей.

"Россияне шантажировали ими страны Балтии и Польшу в том плане, что они могут атаковать Сувалкский перевал через Калининград", — сказал он.

Тимочко подытожил, что НАТО должно увеличить поставки оружия для Украины, чтобы украинские силы смогли успешно проводить операцию и дальше.