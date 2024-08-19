ЗСУ в Курській області могли розбити російські сили, які загрожували НАТО — експерт розповів деталі

Збройні сили України у Курській області могли розбити російські підрозділи, які потенційно загрожували країнам НАТО. Попередньо, вони створювали загрозу Сувалкському перевалу між Литвою та Польщею.

Про це заявив Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE.

ЗСУ могли атакувати в Курській області підрозділи з Калінінграда

За словами експерта, наступом на Курську область ЗСУ відтягли на себе російські підрозділи з Калінінграда, які раніше створювали потенційну небезпеку країнам НАТО, зокрема — Сувалкському коридору між Литвою та Польщею.

"Росіяни шантажували ними країни Балтії та Польщу в тому плані, що вони можуть атакувати Сувалкський перевал через Калінінград", — сказав він.

Тимочко підсумував, що НАТО має збільшити постачання зброї для України, аби українські сили змогли успішно проводити операцію й надалі.