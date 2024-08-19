Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Просування в Курській області та екстренна заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE arrow
Просування в Курській області та екстренна заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Просування в Курській області та екстренна заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2024 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Просування в Курській області та екстренна заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

18 серпня 2024
Text

00:08 Експерт спрогнозував, яка кількість українців повернеться після війни — цифри невтішні

17 серпня 2024
Text

16:01 Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький закликав мешканців Донеччини евакуюватися та не заважати військовим

Text

10:22 Чого найбільше боїться на війні пілот дрона — боєць ДПСУ розповів про страхи на передовій

16 серпня 2024
Text

17:50 Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

Text

13:49 В Україні можуть з'явитися проблеми із зарплатами для бюджетників — Камельчук пояснив причину

Text

13:00 Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

12:51 Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

Text

10:42 Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

08:00 Просування в Курській області та екстренна заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

18 серпня 2024
Text

00:08 Експерт спрогнозував, яка кількість українців повернеться після війни — цифри невтішні

17 серпня 2024
Text

16:01 Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький закликав мешканців Донеччини евакуюватися та не заважати військовим

Text

10:22 Чого найбільше боїться на війні пілот дрона — боєць ДПСУ розповів про страхи на передовій

16 серпня 2024
Text

17:50 Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

Text

13:49 В Україні можуть з'явитися проблеми із зарплатами для бюджетників — Камельчук пояснив причину

Text

13:00 Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

12:51 Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

Text

10:42 Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Основною темою ефіру Ранок.LIVE буде просування Збройних сил України в Курській області Росії та екстренна заява президента Володимира Зеленського з цього приводу. Окрім того, гості ефіру обговорять законопроєкт Верховної Ради про заборону УПЦ (МП) найближчими днями, розслідування щодо підривів на "Північних потоках" та підготовка Мирнограду Донецької області до оборони.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 8:00.

Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру стали голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, експерт "Бюро аналізу і політики Віктор Бобиренко, економічний експерт Юрій Гаврилечко, політолог та голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, директор Представництва ZPP в Україні (Спілка підприємців і роботодавців Польщі) Назар Волянський, полковник запасу Генерального Штабу ЗСУ та військовий експерт Олег Жданов, дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко, а також громадський діяч Владислав Михайленко.

В ефірі прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Також важливі новини дня по темі:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:25 Ховаються у цивільних будинках — в ССО показали, як знищують росіян у Курській області

08:19 Допомога з безробіття — в Україні можуть урізати термін виплат

08:11 Вночі росіяни атакували Україну дронами — скільки "шахедів" збили Повітряні сили

08:02 Львів'янин не прийшов до ТЦК за "бойовою повісткою" — що вирішив суддя

Text

08:00 Просування в Курській області та екстренна заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Українці можуть отримати по 16 тис. гривень на дітей — умови

07:49 Черги на кордоні України — на яких пунктах пропуску доведеться постояти довше

07:30 Суд може скасувати штраф від ТЦК — адвокат пояснив, за яких умов це можливо

07:21 На Закарпатті медсестра проігнорувала повістку — що вирішив суд

07:02 Очільник Сумської МВА заявив, що наступ на Курську область — лише початок

08:25 Ховаються у цивільних будинках — в ССО показали, як знищують росіян у Курській області

08:19 Допомога з безробіття — в Україні можуть урізати термін виплат

08:11 Вночі росіяни атакували Україну дронами — скільки "шахедів" збили Повітряні сили

08:02 Львів'янин не прийшов до ТЦК за "бойовою повісткою" — що вирішив суддя

08:00 Українці можуть отримати по 16 тис. гривень на дітей — умови

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:49 Черги на кордоні України — на яких пунктах пропуску доведеться постояти довше

07:30 Суд може скасувати штраф від ТЦК — адвокат пояснив, за яких умов це можливо

07:21 На Закарпатті медсестра проігнорувала повістку — що вирішив суд

07:02 Очільник Сумської МВА заявив, що наступ на Курську область — лише початок

07:01 ПриватБанк відмовляє у обміні грошіей клієнтам — яка причина

Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

Text

08:00 Просування в Курській області та екстренна заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

18 серпня 2024
Text

00:08 Експерт спрогнозував, яка кількість українців повернеться після війни — цифри невтішні

17 серпня 2024
Text

16:01 Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький закликав мешканців Донеччини евакуюватися та не заважати військовим

Text

10:22 Чого найбільше боїться на війні пілот дрона — боєць ДПСУ розповів про страхи на передовій

16 серпня 2024
Text

17:50 Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

Text

13:49 В Україні можуть з'явитися проблеми із зарплатами для бюджетників — Камельчук пояснив причину

Text

13:00 Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

12:51 Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

Text

10:42 Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE