Просування в Курській області та екстренна заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Основною темою ефіру Ранок.LIVE буде просування Збройних сил України в Курській області Росії та екстренна заява президента Володимира Зеленського з цього приводу. Окрім того, гості ефіру обговорять законопроєкт Верховної Ради про заборону УПЦ (МП) найближчими днями, розслідування щодо підривів на "Північних потоках" та підготовка Мирнограду Донецької області до оборони.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 8:00.

Ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру стали голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, експерт "Бюро аналізу і політики Віктор Бобиренко, економічний експерт Юрій Гаврилечко, політолог та голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, директор Представництва ZPP в Україні (Спілка підприємців і роботодавців Польщі) Назар Волянський, полковник запасу Генерального Штабу ЗСУ та військовий експерт Олег Жданов, дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко, а також громадський діяч Владислав Михайленко.

В ефірі прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.