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Продвижение в Курской области и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Продвижение в Курской области и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 августа 2024 г. 8:00

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08:00 Продвижение в Курской области и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

18 августа 2024
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00:08 Эксперт спрогнозировал, какое количество украинцев вернется после войны — цифры неутешительны

17 августа 2024
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16:01 Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не мешать военным

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10:22 Чего больше боится на войне пилот дрона — боец ГНСУ рассказал о страхах на передовой

16 августа 2024
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17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

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13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

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13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

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12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

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10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

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08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Продвижение в Курской области и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

18 августа 2024
Text

00:08 Эксперт спрогнозировал, какое количество украинцев вернется после войны — цифры неутешительны

17 августа 2024
Text

16:01 Офицер ВСУ Сергей Цехоцкий призвал жителей Донбасса эвакуироваться и не мешать военным

Text

10:22 Чего больше боится на войне пилот дрона — боец ГНСУ рассказал о страхах на передовой

16 августа 2024
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17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

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13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

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13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

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12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

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10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Основной темой эфира Ранок.LIVE будет продвижение Вооруженных сил Украины в Курской области России и экстренное заявление президента Владимира Зеленского на этот счет. Кроме того, гости эфира обсудят законопроект Верховной Рады о запрете УПЦ (МП) в ближайшие дни, расследование подрывов на "Северных потоках" и подготовка Мирнограда Донецкой области к обороне.

Посмотреть эфир РанокLIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 8:00.

Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира стали председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, эксперт "Бюро анализа и политики Виктор Бобиренко, экономический эксперт Юрий Гаврилечко, политолог и глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, директор Представительства ZPP в Украине (Союз предпринимателей и работодателей Польши) Назар Волянский , полковник запаса Генерального штаба ВСУ и военный эксперт Олег Жданов, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко, а также общественный деятель Владислав Михайленко.

В эфире прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

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07:21 На Закарпатье медсестра проигнорировала повестку — что решил суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:02 Глава Сумской ГВА заявил, что наступление на Курскую область — только начало

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