Продвижение в Курской области и экстренное заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Основной темой эфира Ранок.LIVE будет продвижение Вооруженных сил Украины в Курской области России и экстренное заявление президента Владимира Зеленского на этот счет. Кроме того, гости эфира обсудят законопроект Верховной Рады о запрете УПЦ (МП) в ближайшие дни, расследование подрывов на "Северных потоках" и подготовка Мирнограда Донецкой области к обороне.

Посмотреть эфир РанокLIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 8:00.

Эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира стали председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, эксперт "Бюро анализа и политики Виктор Бобиренко, экономический эксперт Юрий Гаврилечко, политолог и глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, директор Представительства ZPP в Украине (Союз предпринимателей и работодателей Польши) Назар Волянский , полковник запаса Генерального штаба ВСУ и военный эксперт Олег Жданов, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко, а также общественный деятель Владислав Михайленко.

В эфире прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.