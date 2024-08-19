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Експерт відповів, чи повернули українські біженці Польщі кошти, які вона дала для утримання

Експерт відповів, чи повернули українські біженці Польщі кошти, які вона дала для утримання

19 серпня 2024 р. 12:32

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Українські біженці в Польщі вже повністю повернули країні те, що вона дала їм для утримання. Крім того, українці ще дали Польщі заробити. 

Про це повідомив директор Представництва Спілки підприємців і роботодавців Польщі (ZPP) в Україні Назарій Волянський в ефірі Ранок.LIVE.

Українці в Польщі

"Польща отримала від ЄС 1,1 млрд євро на підтримку українців, які приїхали до Польщі. А наші українці за два роки сплатили 1,3 млрд доларів", — пояснив експерт. 

Волянський закцентував, що Польща має берегти тих українців, які там залишаються, бо вона дуже залежна від їхньої робочої сили.

"І навіть ті поляки, які кажуть, що не готові зараз інвестувати в економіку України, я знаю, що вони ревнують. І знають про те, що французи, американці готують проєкти, готують кошти на те, щоб відбудовувати Україну, створювати підприємства і заводи, і вони бояться не встигнути в цей потяг", — додав він. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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