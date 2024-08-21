Помаранчева революція та Майдан можуть завадити вступу до ЄС — нардеп пояснив причину

В Україні за майже 33 роки незалежності сталася низка подій, які можуть суперечити вимогам з Римського статуту. Це своєю чергою може вплинути на майбутній вступ України до Європейського союзу.

Про це заявив народний депутат України Сергій Євтушок в ефірі Ранок.LIVE.

Як Помаранчева революція та Євромайдан можуть негативно вплинути на вступ до ЄС

Сергій Євтушок зауважив, що, виходячи з положень документа, поки невідомо, як трактувати, наприклад, Помаранчеву революцію, коли країна вийшла в третій тур, що не передбачений Конституцією. Окрім цього, події на Майдані хтось може трактувати, як повалення влади, а інші — як революцію.

Відтак, залежно від трактування, Україна в майбутньому відповідатиме за ці події. А відповідність Статуту, зі свого боку, — одна з головних умов вступу до ЄС. Відтак, потрібна дуже кропітка робота щодо цього.

Євтушок зазначив, що в цьому питанні, на його думку, займатимуть ключову роль військові. Наразі, за словами нардепа, триває дискусія з ними щодо кожного пункту Римського статуту.