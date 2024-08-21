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Помаранчева революція та Майдан можуть завадити вступу до ЄС — нардеп пояснив причину

Помаранчева революція та Майдан можуть завадити вступу до ЄС — нардеп пояснив причину

21 серпня 2024 р. 11:45

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11:45 Помаранчева революція та Майдан можуть завадити вступу до ЄС — нардеп пояснив причину

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08:00 Заборона УПЦ та просування на Курщині — ефір Ранок.LIVE

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20:08 Гончаренко заявив, що закон про заборону російської церкви не про релігію, а про нацбезпеку

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19:21 Гончаренко відповів, з ким хоче вести перемовини Путін

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17:50 Небезпека у Тернополі та підготовка котла для окупантів на Курщині — ефір Вечір.LIVE

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В Україні за майже 33 роки незалежності сталася низка подій, які можуть суперечити вимогам з Римського статуту. Це своєю чергою може вплинути на майбутній вступ України до Європейського союзу.

Про це заявив народний депутат України Сергій Євтушок в ефірі Ранок.LIVE.

Як Помаранчева революція та Євромайдан можуть негативно вплинути на вступ до ЄС

Сергій Євтушок зауважив, що, виходячи з положень документа, поки невідомо, як трактувати, наприклад, Помаранчеву революцію, коли країна вийшла в третій тур, що не передбачений Конституцією. Окрім цього, події на Майдані хтось може трактувати, як повалення влади, а інші — як революцію.

Відтак, залежно від трактування, Україна в майбутньому відповідатиме за ці події. А відповідність Статуту, зі свого боку, — одна з головних умов вступу до ЄС. Відтак, потрібна дуже кропітка робота щодо цього.

Євтушок зазначив, що в цьому питанні, на його думку, займатимуть ключову роль військові. Наразі, за словами нардепа, триває дискусія з ними щодо кожного пункту Римського статуту.

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12:00 Нічна атака України — скільки ворожих дронів знищили Повітряні сили

11:56 Окупанти намагаються захистити Керченський міст — як саме

11:48 Рада ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:42 "Полювала" на заводи БпЛА — на Дніпропетровщині викрили агентурну групу ФСБ

11:35 Скільки коштує зібратись на війну в Україні — ціни на одяг та амуніцію

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13:08 Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

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12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні