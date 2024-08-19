Эксперт дал новый прогноз по отключениях света зимой — сколько будут длиться

Украина не сможет пережить зиму без вынужденных отключений электроэнергии. Без электричества украинцы будут оставаться несколько часов в день.

Об этом в понедельник, 19 августа, в эфире День.LIVE заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Сколько будет продолжаться отключение

Омельченко прокомментировал заявления о "самой тяжелой зиме со времен Второй мировой войны", отметив, что вероятность такого сценария не превышает 20%.

По его словам, зимой отключения электроэнергии будут длиться от четырех до 12 часов.

Он подчеркнул, что сейчас главная задача — сохранение критической инфраструктуры, водоканалов и теплообеспечения.

"Для этого необходима поддержка западных партнеров, особенно ПВО и дальнобойного оружия, что может умерить агрессию России", — сказал Омельченко.