Експерт сказав, на скільки годин в день вимикатимуть світло

З понеділка 19 серпня в Україні знову почали діяти графіки відключення світла. Електрики може не бути до чотирьох годин на день, але вже наступного тижня ситуація покращиться.

Про це повідомив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в ефірі День.LIVE.

По скільки годин на день не буде світла

Омельченко пояснив, що через спеку Україна потребує 1 ГВт додаткової генерації, однак резерви відсутні, і імпорт не зможе їх компенсувати.

За його словами, через дефіцит електроенергії у спекотні дні відключення світла триватимуть до чотирьох годин. Проте з наступного тижня прогнозується покращення ситуації.

Також експерт зазначив, що тривають ремонтні роботи на АЕС, до опалювального сезону ситуація зі світлом буде стабільною.

Що передувало

18 серпня в Укренерго заявили, що 19 серпня, в Україні очікується запровадження графіків відключень. Причиною цього є зростання споживання електроенергії через спеку.

"В понеділок, 19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень", — говориться у повідомленні.

Також уточнюється, що інших обмежень не передбачається.