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Експерт сказав, на скільки годин в день вимикатимуть світло

Експерт сказав, на скільки годин в день вимикатимуть світло

19 серпня 2024 р. 16:00

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13:51 Як має проходити повернення військових до цивільного життя — експерт назвав ключовий варіант

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:32 Експерт відповів, чи повернули українські біженці Польщі кошти, які вона дала для утримання

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З понеділка 19 серпня в Україні знову почали діяти графіки відключення світла. Електрики може не бути до чотирьох годин на день, але вже наступного тижня ситуація покращиться.

Про це повідомив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в ефірі День.LIVE

По скільки годин на день не буде світла

Омельченко пояснив, що через спеку Україна потребує 1 ГВт додаткової генерації, однак резерви відсутні, і імпорт не зможе їх компенсувати.

За його словами, через дефіцит електроенергії у спекотні дні відключення світла триватимуть до чотирьох годин. Проте з наступного тижня прогнозується покращення ситуації.

Також експерт зазначив, що тривають ремонтні роботи на АЕС, до опалювального сезону ситуація зі світлом буде стабільною.

Що передувало

18 серпня в Укренерго заявили, що 19 серпня, в Україні очікується запровадження графіків відключень. Причиною цього є зростання споживання електроенергії через спеку.

"В понеділок, 19 серпня, з 17:00 до 21:00 буде застосовуватись одна черга відключень", — говориться у повідомленні.

Також уточнюється, що інших обмежень не передбачається.

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17:17 Прем'єр-міністр Індії вперше відвідає Україну — в ОП розкрили мету візиту

17:13 У Львові відбулося зіткнення автомобіля та мотоцикла — є постраждалий

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:54 Прикордонники показали ворожі дрони, збиті на Вовчанському напрямку — вражаюче відео

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