Эксперт сказал, на сколько часов в день будут выключать свет

С понедельника 19 августа в Украине снова начали действовать графики отключения света. Электричества может не быть до четырех часов в день, но уже на следующей неделе ситуация улучшится.

Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в эфире День.LIVE.

По сколько часов в день не будет света

Омельченко объяснил, что из-за жары Украина нуждается в 1 ГВт дополнительной генерации, однако резервы отсутствуют, и импорт не сможет их компенсировать.

По его словам, из-за дефицита электроэнергии в жаркие дни отключения света будут продолжаться до четырех часов. Однако на следующей неделе прогнозируется улучшение ситуации.

Также эксперт отметил, что продолжаются ремонтные работы на АЭС, к отопительному сезону ситуация со светом будет стабильной.

Что предшествовало

18 августа в Укрэнерго заявили, что 19 августа, в Украине ожидается введение графиков отключений. Причиной этого является рост потребления электроэнергии из-за жары.

"В понедельник, 19 августа, с 17:00 до 21:00 будет применяться одна очередь отключений", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что другие ограничения не предусматриваются.