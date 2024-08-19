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Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

19 серпня 2024 р. 16:25

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16:25 Експерт дав новий прогноз щодо відключень світла взимку — скільки триватимуть

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13:51 Як має проходити повернення військових до цивільного життя — експерт назвав ключовий варіант

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12:32 Експерт відповів, чи повернули українські біженці Польщі кошти, які вона дала для утримання

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Україна не зможе пережити зиму без вимушених відключень електроенергії. Без електрики українці залишатимуться по кілька годин на день.

Про це у понеділок, 19 серпня, в ефірі День.LIVE заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Скільки триватимуть відключення

Омельченко прокоментував заяви про "найважчу зиму з часів Другої світової війни", зазначивши, що ймовірність такого сценарію не перевищує 20%. 

За його словами, взимку відключення електроенергії можуть тривати від чотирьох до 12 годин.

Він підкреслив, що зараз головне завдання — збереження критичної інфраструктури, водоканалів та теплозабезпечення.

"Для цього необхідна підтримка західних партнерів, особливо ППО та далекобійної зброї, що може стримати агресію Росії", — сказав Омельченко.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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