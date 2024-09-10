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Эколог назвал, что могло стать причиной загрязнения Десны

Эколог назвал, что могло стать причиной загрязнения Десны

10 сентября 2024 г. 11:15

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08:00 Запрет Telegram в Украине и защита энергообъектов — эфир Ранок.LIVE

9 сентября 2024
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23:46 Журналистка Орлова объяснила, каким образом будет определен победитель предвыборных дебатов в США

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23:33 Нардеп объяснил, когда разделится Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры

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20:29 Нардеп объяснила, почему прекратить транспортировку газа из РФ невозможно

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18:53 Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей

Text

18:41 Загрязнение рек Сейм и Десна — экс-министр окружающей среды Оржель ответил, какая ситуация сейчас

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Эколог Владимир Борейко назвал, что могло стать причиной загрязнения Десны. По его словам, речь идет об аварии на Курской тепловой электростанции или попадании ракеты.

Об этом Владимир Борейко рассказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 10 сентября.

Загрязнение Десны

"Загрязнение Десны могло произойти из-за аварии на Курской ТЭС или попадания ракеты: процесс очистки займет 1-2 года", — отметил Борейко.

Эколог пояснил, что загрязнение реки могло быть вызвано выбросами из промышленных объектов в российских поселках, в частности Теткино.

По его словам, похолодание поможет очистить реку, насытив воду кислородом.

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11:54 У Камалы Харрис не подтвердили планы встречи с Владимиром Зеленским

11:42 Следите за своим самочувствием — прогноз магнитных бурь на сегодня

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:35 Передача баллистических ракет Ирана в Россию — как отреагировали в Белом доме

11:32 Lifecell купил французский миллиардер — что изменится для абонентов

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10:47 Защита украинской энергетики — нардеп предложил другой вариант вместо больших затрат

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08:00 Запрет Telegram в Украине и защита энергообъектов — эфир Ранок.LIVE

9 сентября 2024
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23:46 Журналистка Орлова объяснила, каким образом будет определен победитель предвыборных дебатов в США

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23:33 Нардеп объяснил, когда разделится Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры

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20:29 Нардеп объяснила, почему прекратить транспортировку газа из РФ невозможно

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18:53 Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей

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18:41 Загрязнение рек Сейм и Десна — экс-министр окружающей среды Оржель ответил, какая ситуация сейчас

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:50 Запуск иранских ракет по Украине и химическое оружие против ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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15:27 Военный рассказал, почему в его бригаде отказались от Telegram