Эколог назвал, что могло стать причиной загрязнения Десны

Эколог Владимир Борейко назвал, что могло стать причиной загрязнения Десны. По его словам, речь идет об аварии на Курской тепловой электростанции или попадании ракеты.

Об этом Владимир Борейко рассказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 10 сентября.

Загрязнение Десны

"Загрязнение Десны могло произойти из-за аварии на Курской ТЭС или попадания ракеты: процесс очистки займет 1-2 года", — отметил Борейко.

Эколог пояснил, что загрязнение реки могло быть вызвано выбросами из промышленных объектов в российских поселках, в частности Теткино.

По его словам, похолодание поможет очистить реку, насытив воду кислородом.