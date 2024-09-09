Загрязнение рек Сейм и Десна — экс-министр окружающей среды Оржель ответил, какая ситуация сейчас

В конце прошлой недели концентрация загрязняющих веществ в реках Сейм и Десна снизилась. Однако жителям населенных пунктов вблизи этих водоемов лучше воздержаться от купания.

Об этом рассказал экс-министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире День.LIVE в понедельник, 9 сентября.

Экологическая ситуация в реках

По словам экс-министра, в конце прошлой недели концентрация опасных веществ в реках уменьшилась, а в столице очистные сооружения способны очищать воду.

"С другой стороны, я все же на сегодняшний день оберегся от того, чтобы купаться в открытых водоемах и пользоваться водой именно из этого региона", — сказал Оржель.

Он отметил, что, кроме геноцида, оккупанты продолжают совершать экоцид на украинской территории.

"С этими сумасшедшими очень тяжело. Если это будет уже целенаправленное и постоянное негативное влияние на водные ресурсы, на водные бассейны со стороны Курской области в сторону территории Украины, тогда это действительно серьезный вызов", — добавил эксперт.