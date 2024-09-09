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Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

09 вересня 2024 р. 18:41

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17:50 Запуск іранських ракет по Україні та хімічна зброя проти ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

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15:27 Військовий розповів, чому в його бригаді відмовилися від Telegram

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15:18 Закон про тотальний відеонагляд — військовий юрист спрогнозував наслідки його ухвали

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13:31 Нардеп пояснив, чи реально сховати українські лінії електропередач під землею

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13:04 Зеленський представить владі США план перемоги України — ефір День.LIVE

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Наприкінці минулого тижня концентрація забруднюючих речовин у річках Сейм і Десна зменшилася. Однак мешканцям населених пунктів поблизу цих водойм краще утриматися від купання.

Про це розповів ексміністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель в ефірі День.LIVE  у понеділок, 9 вересня.

Екологічна ситуація у річках

За словами ексміністра, наприкінці минулого тижня концентрація небезпечних речовин у річках зменшилася, а у столиці очисні споруди здатні очищати воду.

"З іншого боку, я все ж таки на сьогодні оберігся від того, щоб купатися у відкритих водоймах і користуватися водою саме з цього регіону", — сказав Оржель.

Він зазначив, що, крім геноциду, окупанти продовжують вчиняти екоцид на українській території. 

"З цими божевільними дуже важко. Якщо це буде вже цілеспрямований і постійний негативний вплив на водні ресурси, на водні басейни з боку Курської області в бік території України, тоді це дійсно серйозний виклик", — додав експерт.

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19:55 У ЄС заявили про наявність даних щодо постачання Іраном балістичних ракет у РФ

19:51 Завтра частина одеситів залишаться без води — кому приготуватися

19:50 Ситуація на напрямках фронту та в Курській області — вечірнє звернення Зеленського

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:47 Мудрик готується зіграти з Чехією в Лізі Націй

19:31 МЗС України викликало повіреного Ірану через можливі поставки Росії далекобійних ракет

19:16 На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію з трьох великих населених пунктів

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:27 Пресофіцер 24-ї ОМБр розповів, що відбувається біля Часового Яру

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