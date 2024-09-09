Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

Наприкінці минулого тижня концентрація забруднюючих речовин у річках Сейм і Десна зменшилася. Однак мешканцям населених пунктів поблизу цих водойм краще утриматися від купання.

Про це розповів ексміністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель в ефірі День.LIVE у понеділок, 9 вересня.

Екологічна ситуація у річках

За словами ексміністра, наприкінці минулого тижня концентрація небезпечних речовин у річках зменшилася, а у столиці очисні споруди здатні очищати воду.

"З іншого боку, я все ж таки на сьогодні оберігся від того, щоб купатися у відкритих водоймах і користуватися водою саме з цього регіону", — сказав Оржель.

Він зазначив, що, крім геноциду, окупанти продовжують вчиняти екоцид на українській території.

"З цими божевільними дуже важко. Якщо це буде вже цілеспрямований і постійний негативний вплив на водні ресурси, на водні басейни з боку Курської області в бік території України, тоді це дійсно серйозний виклик", — додав експерт.