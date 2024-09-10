Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Еколог Володимир Борейко назвав, що могло стати причиною забруднення Десни. За його словами, йдеться про аварію на Курській тепловій електростанції або влучання ракети.

Про це Володимир Борейко розповів в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 10 вересня.

Забруднення Десни

"Забруднення Десни могло статися через аварію на Курській ТЕС або влучання ракети: процес очищення займе 1-2 роки", — зазначив Борейко.

Еколог пояснив, що забруднення річки могло бути викликане викидами із промислових об’єктів у російських селищах, зокрема Тьоткіно.

За його словами, похолодання допоможе очистити річку, наситивши воду киснем.