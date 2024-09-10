Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни arrow
Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

10 вересня 2024 р. 11:15

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2024
Text

23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

Text

23:33 Нардеп пояснив, коли розділиться Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Text

20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

Text

18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

Text

18:41 Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 Запуск іранських ракет по Україні та хімічна зброя проти ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:27 Військовий розповів, чому в його бригаді відмовилися від Telegram

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2024
Text

23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

Text

23:33 Нардеп пояснив, коли розділиться Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Text

20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

Text

18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

Text

18:41 Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 Запуск іранських ракет по Україні та хімічна зброя проти ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:27 Військовий розповів, чому в його бригаді відмовилися від Telegram

Еколог Володимир Борейко назвав, що могло стати причиною забруднення Десни. За його словами, йдеться про аварію на Курській тепловій електростанції або влучання ракети.

Про це Володимир Борейко розповів в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 10 вересня.

Забруднення Десни

"Забруднення Десни могло статися через аварію на Курській ТЕС або влучання ракети: процес очищення займе 1-2 роки", — зазначив Борейко.

Еколог пояснив, що забруднення річки могло бути викликане викидами із промислових об’єктів у російських селищах, зокрема Тьоткіно.

За його словами, похолодання допоможе очистити річку, наситивши воду киснем. 

Також важливі новини дня по темі:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

11:42 Стежте за своїм самопочуттям — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:35 Передача балістичних ракет Ірану до Росії — як відреагували в Білому домі

11:32 Lifecell купив французький мільярдер — що зміниться для абонентів

11:21 Одеситка, яка втратила ногу на війні, підкорила Ukrainian Fashion Week

11:15 Українцям обіцяють грошову допомогу на оренду житла — хто має право

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

11:01 СБУ затримала ексдепутата Куп'янської міськради та агітаторку з Херсона

10:56 В Україні запровадять нову високооплачувану професію — що відомо

10:54 У ЗСУ повідомили, скільки особового складу втрачають окупанти під час штурмів у Донецькій області

10:51 Одесит зливав у Telegram місця роздачі повісток — яке покарання обрав суд

11:42 Стежте за своїм самопочуттям — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:35 Передача балістичних ракет Ірану до Росії — як відреагували в Білому домі

11:32 Lifecell купив французький мільярдер — що зміниться для абонентів

11:21 Одеситка, яка втратила ногу на війні, підкорила Ukrainian Fashion Week

11:15 Українцям обіцяють грошову допомогу на оренду житла — хто має право

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:01 СБУ затримала ексдепутата Куп'янської міськради та агітаторку з Херсона

10:56 В Україні запровадять нову високооплачувану професію — що відомо

10:54 У ЗСУ повідомили, скільки особового складу втрачають окупанти під час штурмів у Донецькій області

10:51 Одесит зливав у Telegram місця роздачі повісток — яке покарання обрав суд

10:42 В Івано-Франківську запрацюють мовні інспектори — мер розкрив деталі

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

9 вересня 2024

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2024
Text

23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

Text

23:33 Нардеп пояснив, коли розділиться Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Text

20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

Text

18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

Text

18:41 Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 Запуск іранських ракет по Україні та хімічна зброя проти ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:27 Військовий розповів, чому в його бригаді відмовилися від Telegram