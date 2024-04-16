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Военный эксперт заявил, что 90% бойцов ВСУ погибают от потери крови

Военный эксперт заявил, что 90% бойцов ВСУ погибают от потери крови

16 апреля 2024 г. 13:55

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13:55 Военный эксперт заявил, что 90% бойцов ВСУ погибают от потери крови

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13:39 Что не так с демобилизацией и как ее улучшить – ответ эксперта

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13:27 Соболев рассказал, какие ключевые вопросы рассмотрят на Саммите мира в Швейцарии

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12:07 Нардеп заявил, что после подписания закона о мобилизации в него следует вносить правки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:43 Могут не доехать до фронта — политолог раскритиковал решение об изъятии авто у уклонистов

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90% гибели бойцов ВСУ на позициях происходит от потери крови. Основная причина — отсутствие турникетов на передовой.

Об этом военный эксперт Кирилл Сазонов сообщил в эфире Ранок.LIVE во вторник, 16 апреля.

Почему на передовой не хватает турникетов для остановки крови во время ранения

Кирилл Сазонов сообщил, что 90% солдат ВСУ гибнут на фронте от потери крови. Это происходит по причине того, что государство практически не выделяет турникеты для остановки крови. А то, что привозят волонтеры или покупают сами бойцы, часто не соответствует стандартам качества.

Турникеты на фронте есть, но плохого качества за 150-200 грн., заявил военный эксперт. А хорошие американские стоят 1000–1500 грн, и их критически не хватает.

"Это твоя жизнь и ты должен иметь при себе хотя бы два турникета, а лучше четыре", — подчеркнул Сазонов.

Эксперт добавил, что военные должны иметь возможность помочь себе сами или их сослуживцы должны быть в состоянии им помочь. А турникет — это главное, что останавливает кровь во время ранения.

"Это не Вторая мировая. Никто не будет лежать и будет кричать "Сестра, помоги!", — добавил он.

Кирилл Сазонов сообщил, что недавно во время проверки в военной части в Центральной Украине, не у линии фронта, нашли 30 тыс. качественных американских турникетов, которые просто лежали на складе. Их уже передали на передовую, чтобы спасать жизнь солдатам.

"У нас хорошие турникеты, которые спасают жизнь — от волонтеров, или сам себе покупаешь. Их нужно всегда иметь рядом с собой" , — отметил военный.

Напомним, что недавно Кирилл Сазонов заявил, что Россия не в состоянии противостоять украинским дронам.

Также военный ВСУ рассказал, чем на передовой компенсируют нехватку снарядов.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:25 Авто перевернулось на крышу — во Львове произошло ДТП с пострадавшими

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