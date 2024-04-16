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Військовий експерт заявив, що 90% бійців ЗСУ гинуть від втрати крові

Військовий експерт заявив, що 90% бійців ЗСУ гинуть від втрати крові

16 квітня 2024 р. 13:55

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09:03 Нове угруповання РФ "Північ" на Харківському напрямку — експерт назвав плани Кремля

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90% загибелі бійців ЗСУ на позиціях відбувається від втрати крові. Основна причина — відсутність турнікетів на передовій.

Про це військовий експерт Кирило Сазонов повідомив в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 16 квітня.

Чому на передовій не вистачає турнікетів для зупинки крові під час поранення

Кирило Сазонов повідомив, що 90% солдат ВСУ гинуть на фронте від втрати крові. Це відбувається через те, що держава практично не виділяє турнікети для зупинки крові. А те, що привозять волонтери чи купують самі бійці, часто не відповідає стандартам якості.

Турнікети на фронті є, але поганої якості за 150-200 грн, заявив військовий експерт. А хороші, американські, коштують 1000–1500 грн, і їх критично не вистачає.

"Це твоє життя і ти повинен мати при собі хоча б два турнікети, а краще чотири", — підкреслив Сазонов.

Експерт додав, що військові повинні мати можливість допомогти собі самі або їхні побратими мають бути в змозі їм допомогти. А турнікет — це головне, що зупиняє кров під час поранення.

"Це не Друга світова. Ніхто не лежатиме і кричатиме "Сестро, допоможи!", — додав він.

Кирило Сазонов повідомив, що нещодавно під час перевірки у військовій частині в Центральній Україні, не біля лінії фронту, знайшли 30 тис. якісних американських турнікетів, які просто лежали на складі. Їх уже передали на передову, щоб рятувати життя солдатам.

"У нас хороші турнікети, які рятують життя — від волонтерів, або сам собі купуєш. Їх потрібно завжди мати поряд із собою", — зазначив військовий.

Нагадаємо, що нещодавно Кирило Сазонов заявив, що Росія не в змозі протистояти українським дронам.

Також військовий ЗСУ розповів, чим на передовій компенсують нестачу снарядів.

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14:25 Авто перекинулось на дах — у Львові трапилась ДТП з потерпілими

14:23 У Києві прокуратура вимагає повернути державі приміщення вартістю понад 7 млн грн — деталі

14:23 Окупанти скинули авіабомбу на Берислав — постраждали 15 людей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:11 Нацбанк та Мінцифри запустили мультишеринг документів — як працює

14:02 СБУ оголосила підозру колаборанту, який воював проти українців під Соледаром

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