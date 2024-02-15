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Почему Польша не может унять фермеров и кому нужен конфликт на границе — эфир Новини.LIVE

Почему Польша не может унять фермеров и кому нужен конфликт на границе — эфир Новини.LIVE

15 февраля 2024 г. 19:00

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19:30 Почему Украина больше не наступает и чем занимается ГУР — Новини.LIVE

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19:00 Почему Польша не может унять фермеров и кому нужен конфликт на границе — эфир Новини.LIVE

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18:00 Розовые очки — активист жестко раскритиковал мобилизацию "в смартфоне"

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16:45 Блокада польской границы — способны ли переговоры разрешить ситуацию

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14:45 Оккупанты подтягивают резервы вблизи Бахмута — военный о ситуации на направлении

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13:50 В "Слуге народа" прокомментировали вопрос регулирования Telegram

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13:10 Федоров рассказал, как россияне борются с украинским сопротивлением на оккупированном Запорожье

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12:30 На оккупированном Запорожье россияне вербуют украинских детей в "Юнармию"

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19:30 Почему Украина больше не наступает и чем занимается ГУР — Новини.LIVE

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19:00 Почему Польша не может унять фермеров и кому нужен конфликт на границе — эфир Новини.LIVE

Text

18:00 Розовые очки — активист жестко раскритиковал мобилизацию "в смартфоне"

Text

17:20 В СБУ предупредили украинцев о новых манипуляциях РФ в 2024-м

Text

16:45 Блокада польской границы — способны ли переговоры разрешить ситуацию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:08 Эксперт объяснил, в чем проблема Telegram и действительно ли его заблокируют

Text

14:45 Оккупанты подтягивают резервы вблизи Бахмута — военный о ситуации на направлении

Text

13:50 В "Слуге народа" прокомментировали вопрос регулирования Telegram

Text

13:10 Федоров рассказал, как россияне борются с украинским сопротивлением на оккупированном Запорожье

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12:30 На оккупированном Запорожье россияне вербуют украинских детей в "Юнармию"

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Почему Польша не способна унять своих фермеров и кому выгоден конфликт на границе? Эти и другие темы обсуждают польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Прямой эфир можно посмотреть в 19.00 на канале Новини.LIVE.

Кому нужен конфликт на границе с Польшей

В эфире, в частности, обсуждаются следующие темы:

— Протесты на польской границе: почему Польша не способна унять своих фермеров?

— Кому выгоден конфликт на украинско-польской границе?

— Война в Украине и концепция сдерживания Путина.

— Ядерный потенциал России.

Напомним, недавно польские фермеры возобновили протесты на КПП "Шегини", "Устилуг" и "Угринов". В очереди на границе на 13 февраля находилось около 1250 грузовиков.

Добавим, что в ответ на это в странские перевозчики начали свою акцию протеста на границе с Польшей. Они собрались возле международного пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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