Почему Польша не может унять фермеров и кому нужен конфликт на границе — эфир Новини.LIVE

Почему Польша не способна унять своих фермеров и кому выгоден конфликт на границе? Эти и другие темы обсуждают польский эксперт, бывший член правительства Польши Петр Кульпа вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Прямой эфир можно посмотреть в 19.00 на канале Новини.LIVE.

Кому нужен конфликт на границе с Польшей

В эфире, в частности, обсуждаются следующие темы:

— Протесты на польской границе: почему Польша не способна унять своих фермеров?

— Кому выгоден конфликт на украинско-польской границе?

— Война в Украине и концепция сдерживания Путина.

— Ядерный потенциал России.

Напомним, недавно польские фермеры возобновили протесты на КПП "Шегини", "Устилуг" и "Угринов". В очереди на границе на 13 февраля находилось около 1250 грузовиков.

Добавим, что в ответ на это в странские перевозчики начали свою акцию протеста на границе с Польшей. Они собрались возле международного пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск".