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Чому Польща не може вгамувати фермерів та кому потрібний конфлікт на кордоні — ефір Новини.LIVE

Чому Польща не може вгамувати фермерів та кому потрібний конфлікт на кордоні — ефір Новини.LIVE

15 лютого 2024 р. 19:00

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18:00 Рожеві окуляри — активіст жорстко розкритикував мобілізацію "в смартфоні"

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17:20 У СБУ попередили українців про нові маніпуляції РФ у 2024-му

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16:45 Блокада польського кордону — чи здатні перемовини вирішити ситуацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:08 Експерт пояснив, у чому проблема Telegram та чи дійсно його заблокують

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14:45 Окупанти підтягують резерви поблизу Бахмута — військовий про ситуацію на напрямку

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13:50 У "Слузі народу" прокоментували питання регулювання Telegram

Text

13:10 Федоров розповів, як росіяни боряться з українським спротивом на окупованому Запоріжжі

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Чому Польща не здатна вгамувати своїх фермерів та кому вигідний конфлікт на кордоні? Ці та інші теми обговорюють польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа разом з ведучою каналу Новини.LIVE Юлією Литвиненко.

Прямий ефір можна подивитися о 19:00 на каналі Новини.LIVE.

Кому потрібен конфлікт на кордоні з Польщею

В ефірі, зокрема, обговорюються такі теми:

— Протести на польському кордоні: чому Польща не здатна вгамувати своїх фермерів?

— Кому вигідний конфлікт на україно-польському кордоні?

— Війна в Україні та концепція стримування Путіна.

— Ядерний потенціал Росії. 

Нагадаємо, нещодавно польські фермери відновили протести на КПП "Шегині", "Устилуг" та "Угринів". В черзі на кордоні станом на 13 лютого перебувало близько 1250 вантажівок. 

Додамо, у відповідь на це українські перевізники розпочали свою акцію протесту на кордоні з Польщею. Вони зібралися біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ". 

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19:50 Найгірші вживані американські автомобілі, які не слід брати навіть безплатно

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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