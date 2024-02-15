Чому Польща не може вгамувати фермерів та кому потрібний конфлікт на кордоні — ефір Новини.LIVE

Чому Польща не здатна вгамувати своїх фермерів та кому вигідний конфлікт на кордоні? Ці та інші теми обговорюють польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа разом з ведучою каналу Новини.LIVE Юлією Литвиненко.

Прямий ефір можна подивитися о 19:00 на каналі Новини.LIVE.

Кому потрібен конфлікт на кордоні з Польщею

В ефірі, зокрема, обговорюються такі теми:

— Протести на польському кордоні: чому Польща не здатна вгамувати своїх фермерів?

— Кому вигідний конфлікт на україно-польському кордоні?

— Війна в Україні та концепція стримування Путіна.

— Ядерний потенціал Росії.

Нагадаємо, нещодавно польські фермери відновили протести на КПП "Шегині", "Устилуг" та "Угринів". В черзі на кордоні станом на 13 лютого перебувало близько 1250 вантажівок.

Додамо, у відповідь на це українські перевізники розпочали свою акцію протесту на кордоні з Польщею. Вони зібралися біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ".