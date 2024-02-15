Блокада польського кордону — чи здатні перемовини вирішити ситуацію

На цьому тижні Україна сподівається провести переговори з Польщею щодо блокування польськими перевізниками кордону. На думку голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, ситуацію не вдасться швидко вирішити, а переговорний процес може затягнутися на рік.

Про це експерт розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Коли закінчиться блокада кордону польськими перевізниками

За словами Дениса Марчука, акції протесту на польському кордоні можуть час від часу припинятися, але ненадовго. У 2024-му блокада, навпаки, посилюватиметься.

Експерт прогнозує, що одні перемовини не здатні повністю вирішити усю ситуацію, цей процес затягнеться на весь рік.

"Якщо Україна буде повноцінним членом ЄС та імплементує законодавство в аграрній сфері, тоді вона зможе претендувати на субвенції. Це дуже великі кошти. Уявіть, яка буде ситуація, коли в них будуть відбирати частково дотації і передавати на Україну", — сказав Марчук.

Він зазначив, що чинні протести очолюють не звичайні фермери, а саме політичні діячі.

Нагадаємо, нещодавно польські фермери відновили протести на КПП "Шегині", "Устилуг" та "Угринів". В черзі на кордоні станом на 13 лютого перебувало близько 1250 вантажівок.

Додамо, у відповідь на це українські перевізники розпочали свою акцію протесту на кордоні з Польщею. Вони зібралися біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ".