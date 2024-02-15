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Блокада польського кордону — чи здатні перемовини вирішити ситуацію

Блокада польського кордону — чи здатні перемовини вирішити ситуацію

15 лютого 2024 р. 16:45

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14:45 Окупанти підтягують резерви поблизу Бахмута — військовий про ситуацію на напрямку

Text

13:50 У "Слузі народу" прокоментували питання регулювання Telegram

Text

13:10 Федоров розповів, як росіяни боряться з українським спротивом на окупованому Запоріжжі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:30 На окупованому Запоріжжі росіяни вербують українських дітей до "Юнармії"

Text

12:00 Мобілізація ув'язнених — що про це думають військові

Text

11:10 На заміну мобілізованим — на шахтах Дніпропетровщини почали працювати жінки

Text

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На цьому тижні Україна сподівається провести переговори з Польщею щодо блокування польськими перевізниками кордону. На думку голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, ситуацію не вдасться швидко вирішити, а переговорний процес може затягнутися на рік. 

Про це експерт розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Коли закінчиться блокада кордону польськими перевізниками

За словами Дениса Марчука, акції протесту на польському кордоні можуть час від часу припинятися, але ненадовго. У 2024-му блокада, навпаки, посилюватиметься. 

Експерт прогнозує, що одні перемовини не здатні повністю вирішити усю ситуацію, цей процес затягнеться на весь рік. 

"Якщо Україна буде повноцінним членом ЄС та імплементує законодавство в аграрній сфері, тоді вона зможе претендувати на субвенції. Це дуже великі кошти. Уявіть, яка буде ситуація, коли в них будуть відбирати частково дотації і передавати на Україну", — сказав Марчук.

Він зазначив, що чинні протести очолюють не звичайні фермери, а саме політичні діячі.

Нагадаємо, нещодавно польські фермери відновили протести на КПП "Шегині", "Устилуг" та "Угринів". В черзі на кордоні станом на 13 лютого перебувало близько 1250 вантажівок. 

Додамо, у відповідь на це українські перевізники розпочали свою акцію протесту на кордоні з Польщею. Вони зібралися біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ". 

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16:34 Збірна України втратила позиції в рейтингу ФІФА

16:32 Зеленський та Шольц можуть підписати угоду з безпеки — названо дату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:27 Перекази з ЄС досягли рекорду — скільки грошей відправили мігранти до своїх країн

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