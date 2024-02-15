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Блокада польской границы — способны ли переговоры разрешить ситуацию

Блокада польской границы — способны ли переговоры разрешить ситуацию

15 февраля 2024 г. 16:45

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16:08 Эксперт объяснил, в чем проблема Telegram и действительно ли его заблокируют

Text

14:45 Оккупанты подтягивают резервы вблизи Бахмута — военный о ситуации на направлении

Text

13:50 В "Слуге народа" прокомментировали вопрос регулирования Telegram

Text

13:10 Федоров рассказал, как россияне борются с украинским сопротивлением на оккупированном Запорожье

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:30 На оккупированном Запорожье россияне вербуют украинских детей в "Юнармию"

Text

12:00 Мобилизация заключенных — что об этом думают военные

Text

11:10 На замену мобилизованным — на шахтах Днепропетровщины начали работать женщины

Text

10:25 Стрелковый бой в Крынках — как ВСУ мастерски уничтожают оккупантов

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На этой неделе Украина надеется провести переговоры с Польшей по блокированию польскими перевозчиками границы. По мнению главы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, ситуацию не удастся быстро разрешить, а переговорный процесс может затянуться на год.

Об этом эксперт рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Когда закончится блокада границы польскими перевозчиками

По словам Дениса Марчука, акции протеста на польской границе могут время от времени прекращаться, но ненадолго. В 2024-м блокада, напротив, будет усиливаться.

Эксперт прогнозирует, что одни переговоры не способны полностью разрешить всю ситуацию, этот процесс затянется весь год.

"Если Украина будет полноценным членом ЕС и имплементирует законодательство в аграрной сфере, тогда она сможет претендовать на субвенции. Это очень большие средства. Представьте, какая будет ситуация, когда у них будут отбирать частично дотации и передавать в Украину", — сказал Марчук.

Он отметил, что действующие протесты возглавляют не обычные фермеры, а политические деятели.

Напомним, недавно польские фермеры возобновили протесты на КПП "Шегини", "Устилуг" и "Угринов". В очереди на границе на 13 февраля находилось около 1250 грузовиков.

Добавим, что в ответ на это в странские перевозчики начали свою акцию протеста на границе с Польшей. Они собрались возле международного пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск".

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