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Как изменился уровень доверия к Владимиру Зеленскому — комментарии эксперта

Как изменился уровень доверия к Владимиру Зеленскому — комментарии эксперта

5 апреля 2024 г. 10:11

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10:11 Как изменился уровень доверия к Владимиру Зеленскому — комментарии эксперта

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08:00 Часов Яр — ситуация критическая — эфир Новини.LIVE

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07:09 Байден раскрыл свой план по Украине

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07:08 Какого наказания заслуживают военные преступники и чем должна закончиться война — мнение эксперта

Text

06:50 Политолог раскрыл причины низкого уровня помощи Западу Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

03:47 Эксперт назвал вариант, который поможет Украине быстрее вступить в НАТО

Text

02:52 Выборы президента Украины — эксперт ответил, состоятся ли они в 2025 году

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01:47 Конгресс США может перенести голосование за помощь Украине — эксперт объяснил причину

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21:00 Объединение Европы против России и что задумал НАТО — эфир Новини.LIVE

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20:05 Подготовка Зеленского к выборам в 2025 году — Золотарев в эфире Новини.LIVE

Рейтинг Президента Украины Владимира Зеленского снизился с 91% до 63%. По данным опроса от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, около трети респондентов не одобряют деятельность Президента.

В эфире "Вечір.Live" первый заместитель секретаря СНБО в 2008-2011 годах Степан Гавриш отметил, что 63% — тоже немало, потому что на самом деле ситуация может быть еще хуже.

Что говорит эксперт о деятельности Владимира Зеленского

Гавриш отметил, что партия "Слуга народа" как сила уже раскололась пополам. У Президента же есть колоссальные вызовы. Вопрос не не только о рембрендинге, но и о перезагрузке. Чтобы завоевать большее доверие, Зеленский должен проявить себя в другой стороне.

"Зеленский блестящий актер, политик, идеолог, лидер. Вопрос в том, насколько он может проявить себя в новом качестве. Все зависит от того, что он делает, кто влияет на эти решения, какие советники дают ему советы, в каком направлении двигается главная стратегия самого Президента" , — сказал экс-замглавы СНБО.

По мнению Гавриша, с той командой, которая сейчас у Зеленского, сделать перезагрузку будет трудно.

"Является ли эта команда таковой, которой доверяет Запад? Неуверен, поскольку вокруг этого немало конспирологии, которая говорит о том, что вызовы по этой команде слишком велики. Президент сегодня делает политтехнологические шаги, направленные исключительно на то, чтобы продемонстрировать готовность хоть как-то что-то менять. Мы имеем ухудшение ситуации в целом на фронте, а также такую ситуацию, когда Зеленский оказался в определенной капсуле, которая находится отдельно, а общество отдельно" , — отметил чиновник.

Также он добавил, что Зеленскому удалось впервые в истории за короткое время создать антипутинскую и антроссийскую коалицию. Механизм запущен, поэтому нужно немного восстановить его дееспособность.

Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, почему в команде Владимира Зеленского проходят кадровые перестановки.

А политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен рассказал, состоятся ли в 2025 году президентские выборы в Украине.

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10:45 Враг вывел ракетоноситель на дежурство — какая есть угроза в Черном море

10:45 Шапаренко назвал задачу Динамо в решающей части сезона

10:43 Декларация генерала СБУ внезапно исчезла с сайта после выхода расследования о его состоянии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:39 Юристы ответили, имеет ли право ТЦК аннулировать бронирование 34-летнего студента

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