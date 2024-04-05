Как изменился уровень доверия к Владимиру Зеленскому — комментарии эксперта

Рейтинг Президента Украины Владимира Зеленского снизился с 91% до 63%. По данным опроса от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института, около трети респондентов не одобряют деятельность Президента.

В эфире "Вечір.Live" первый заместитель секретаря СНБО в 2008-2011 годах Степан Гавриш отметил, что 63% — тоже немало, потому что на самом деле ситуация может быть еще хуже.

Что говорит эксперт о деятельности Владимира Зеленского

Гавриш отметил, что партия "Слуга народа" как сила уже раскололась пополам. У Президента же есть колоссальные вызовы. Вопрос не не только о рембрендинге, но и о перезагрузке. Чтобы завоевать большее доверие, Зеленский должен проявить себя в другой стороне.

"Зеленский — блестящий актер, политик, идеолог, лидер. Вопрос в том, насколько он может проявить себя в новом качестве. Все зависит от того, что он делает, кто влияет на эти решения, какие советники дают ему советы, в каком направлении двигается главная стратегия самого Президента" , — сказал экс-замглавы СНБО.

По мнению Гавриша, с той командой, которая сейчас у Зеленского, сделать перезагрузку будет трудно.

"Является ли эта команда таковой, которой доверяет Запад? Неуверен, поскольку вокруг этого немало конспирологии, которая говорит о том, что вызовы по этой команде слишком велики. Президент сегодня делает политтехнологические шаги, направленные исключительно на то, чтобы продемонстрировать готовность хоть как-то что-то менять. Мы имеем ухудшение ситуации в целом на фронте, а также такую ситуацию, когда Зеленский оказался в определенной капсуле, которая находится отдельно, а общество отдельно" , — отметил чиновник.

Также он добавил, что Зеленскому удалось впервые в истории за короткое время создать антипутинскую и антроссийскую коалицию. Механизм запущен, поэтому нужно немного восстановить его дееспособность.

Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, почему в команде Владимира Зеленского проходят кадровые перестановки.

А политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен рассказал, состоятся ли в 2025 году президентские выборы в Украине.