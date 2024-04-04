Підготовка Зеленського до виборів у 2025 році — Золотарьов в ефірі Новини.LIVE

Політтехнолог Андрій Золотарьов став гостем студії Вечір.LIVE. Він розповість про підготовку команди Президента України Володимира Зеленського до виборів наступного року.

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Ефір Новини.LIVE

Андрій Золотарьов разом з ведучою Діною Бернацькою поговорять про закінчення повноважень президента та підготовку команди Зеленського до виборів у 2025 році. Вони також обговорять перенесення голосування Конгресу США щодо допомоги Україні, створення управління захисту прав військовослужбовців та визнання Булгакова символом російської імперської політики.

Нагадаємо, команда чинного президента України Володимира Зеленського може піти на президентські вибори, які можуть відбутися у 2025 році. Водночас раніше не підтверджувалося, що вибори можуть статися саме наступного року.

Також раніше п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що планує балотуватися у президенти на наступних виборах.