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Підготовка Зеленського до виборів у 2025 році — Золотарьов в ефірі Новини.LIVE

Підготовка Зеленського до виборів у 2025 році — Золотарьов в ефірі Новини.LIVE

04 квітня 2024 р. 20:05

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20:05 Підготовка Зеленського до виборів у 2025 році — Золотарьов в ефірі Новини.LIVE

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06:28 Законопроєкт про мобілізацію: на користь ЗСУ можуть вилучати транспортні засоби

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20:05 Підготовка Зеленського до виборів у 2025 році — Золотарьов в ефірі Новини.LIVE

Text

17:57 Нардеп заявив, що деякі українці готові добровільно воювати, але за однієї умови

Text

17:38 Екскомандир батальйону "Айдар" Дикий заявив, що варто мобілізувати півмільйона українців

Text

14:59 Дикий розповів, на скільки росіяни переважають українців в особовому складі на фронті

Text

12:28 Разумков відповів, чи реально повернути усіх військовозобов'язаних з-за кордону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:11 Нардеп розповів, чи будуть підвищувати тарифи на електроенергію

Text

09:38 Разумков розкритикував уряд за виплати 15 млн грн сім'ям загиблих військових

Text

08:00 Зеленський зробив заяву щодо мобілізації — ефір Новини.LIVE

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07:14 Нардеп відповів, коли почне працювати законопроєкт про мобілізацію

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06:28 Законопроєкт про мобілізацію: на користь ЗСУ можуть вилучати транспортні засоби

Політтехнолог Андрій Золотарьов став гостем студії Вечір.LIVE. Він розповість про підготовку команди Президента України Володимира Зеленського до виборів наступного року.

Подивитися ефір з Андрієм Золотарьовим можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Новини.LIVE

Андрій Золотарьов разом з ведучою Діною Бернацькою поговорять про закінчення повноважень президента та підготовку команди Зеленського до виборів у 2025 році. Вони також обговорять перенесення голосування Конгресу США щодо допомоги Україні, створення управління захисту прав військовослужбовців та визнання Булгакова символом російської імперської політики.

Нагадаємо, команда чинного президента України Володимира Зеленського може піти на президентські вибори, які можуть відбутися у 2025 році. Водночас раніше не підтверджувалося, що вибори можуть статися саме наступного року.

Також раніше п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що планує балотуватися у президенти на наступних виборах. 

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20:00 Без права на помилку — як одесити розміновують деокуповані території

19:50 Латвія оголосила про передачу Україні безпілотників на 10 млн євро

19:40 Кличко проїхався новим потягом метро — де курсуватиме нова електричка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:40 Масштабна повітряна тривога в Україні — яка загроза

19:28 У ГУР анонсували нові атаки по РФ після вибухів у Татарстані

19:12 Шовковський прокоментував перемогу над Зорею та черговий гол Бражка

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17:38 Екскомандир батальйону "Айдар" Дикий заявив, що варто мобілізувати півмільйона українців

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:11 Нардеп розповів, чи будуть підвищувати тарифи на електроенергію

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