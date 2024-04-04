Подготовка Зеленского к выборам в 2025 году — Золотарев в эфире Новини.LIVE

Политтехнолог Андрей Золотарев стал гостем студии Вечір.LIVE. Он расскажет о подготовке команды Президента Украины Владимира Зеленского к выборам следующего года.

Посмотреть эфир с Андреем Золотаревым можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE

Андрей Золотарев вместе с ведущей Диной Бернацкой поговорят об окончании полномочий президента и подготовке команды Зеленского к выборам в 2025 году. Они также обсудят перенос голосования Конгресса США по помощи Украине, создание управления защиты прав военнослужащих и признание Булгакова символом российской имперской политики.

Напомним, что команда действующего президента Украины Владимира Зеленского может пойти на президентские выборы, которые могут состояться в 2025 году. В то же время ранее не подтверждалось, что выборы могут произойти именно в следующем году.

Также, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что планирует баллотироваться в президенты на следующих выборах.