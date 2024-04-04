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Подготовка Зеленского к выборам в 2025 году — Золотарев в эфире Новини.LIVE

Подготовка Зеленского к выборам в 2025 году — Золотарев в эфире Новини.LIVE

4 апреля 2024 г. 20:05

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20:05 Подготовка Зеленского к выборам в 2025 году — Золотарев в эфире Новини.LIVE

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17:57 Нардеп заявил, что некоторые украинцы готовы добровольно воевать, но при одном условии

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17:38 Экс-командир батальона "Айдар" Дикий заявил, что стоит мобилизовать полмиллиона украинцев

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14:59Дикий рассказал, на сколько россияне преобладают украинцев в личном составе на фронте

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12:28Разумков ответил, реально ли вернуть всех военнообязанных из-за границы

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11:11 Нардеп рассказал, будут ли повышать тарифы на электроэнергию

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09:38Разумков раскритиковал правительство за выплаты 15 млн грн семьям погибших военных

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08:00 Зеленский сделал заявление по мобилизации — эфир Новини.LIVE

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07:14 Нардеп ответил, когда заработает законопроект о мобилизации

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06:28 Законопроект о мобилизации: в пользу ВСУ могут изымать транспортные средства

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20:05 Подготовка Зеленского к выборам в 2025 году — Золотарев в эфире Новини.LIVE

Text

17:57 Нардеп заявил, что некоторые украинцы готовы добровольно воевать, но при одном условии

Text

17:38 Экс-командир батальона "Айдар" Дикий заявил, что стоит мобилизовать полмиллиона украинцев

Text

14:59 Дикий рассказал, на сколько россияне преобладают украинцев в личном составе на фронте

Text

12:28 Разумков ответил, реально ли вернуть всех военнообязанных из-за границы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:11 Нардеп рассказал, будут ли повышать тарифы на электроэнергию

Text

09:38 Разумков раскритиковал правительство за выплаты 15 млн грн семьям погибших военных

Text

08:00 Зеленский сделал заявление по мобилизации — эфир Новини.LIVE

Text

07:14 Нардеп ответил, когда заработает законопроект о мобилизации

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06:28 Законопроект о мобилизации: в пользу ВСУ могут изымать транспортные средства

Политтехнолог Андрей Золотарев стал гостем студии Вечір.LIVE. Он расскажет о подготовке команды Президента Украины Владимира Зеленского к выборам следующего года.

Посмотреть эфир с Андреем Золотаревым можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE

Андрей Золотарев вместе с ведущей Диной Бернацкой поговорят об окончании полномочий президента и подготовке команды Зеленского к выборам в 2025 году. Они также обсудят перенос голосования Конгресса США по помощи Украине, создание управления защиты прав военнослужащих и признание Булгакова символом российской имперской политики.

Напомним, что команда действующего президента Украины Владимира Зеленского может пойти на президентские выборы, которые могут состояться в 2025 году. В то же время ранее не подтверждалось, что выборы могут произойти именно в следующем году.

Также, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что планирует баллотироваться в президенты на следующих выборах.

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20:00 Без права на ошибку — как одесситы разминируют деоккупированные территории

19:50 Латвия объявила о передаче Украине беспилотников на 10 млн евро

19:40 Кличко проехался в новом поезде метро — где будет курсировать новая электричка

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:40 Масштабная воздушная тревога в Украине — какая угроза

19:28 В ГУР анонсировали новые атаки по РФ после взрывов в Татарстане

19:12 Шовковский прокомментировал победу на Зарей и очередной гол Бражко

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17:38 Экс-командир батальона "Айдар" Дикий заявил, что стоит мобилизовать полмиллиона украинцев

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11:11 Нардеп рассказал, будут ли повышать тарифы на электроэнергию

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