Як змінився рівень довіри до Володимира Зеленського — коментарій експерта

Рейтинг Президента України Володимира Зеленського знизився з 91% до 63%. За даними опитувення від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інстмтуту, близько третини респондентів не схвалюють діяльність Президента.

В ефірі "Вечір.Live" перший заступник секретаря РНБО у 2008-2011 роках Степан Гавриш зазначив, що 63% — також чимало, бо насправді ситуація може бути ще гіршою.

Що каже експерт про діяльність Володимира Зеленського

Гавриш зазначив, що партія "Слуга народу" як сила вже розкололася навпіл. У Президента ж є колосальні виклики. Питання не лише про рембрендінг, а й про перезавантаження. Аби завоювати більше довіру Зеленський має проявити себе в іншого боку.

"Зеленський — блискучий актор, політик, ідеолог, лідер. Питання в тому, наскільки він може проявити себе в новій якості. Все залежить від того, що він робить, хто впливає на ці рішення, які радники дають йому поради, в якому напрямку рухається головна стратегія самого Президента", — сказав ексзаступник очільника РНБО.

На думку Гавриша, з тією командою, яка зараз є в Зеленського, зробити перезавантаження буде важко.

"Чи є ця команда такою, якій довіряє Захід? Невпевнений, оскільки навколо цього немало конспірології, яка говорить про те, що виклики по цій команді є надто великими. Президент сьогодні робить політтехнологічні кроки, направлені виключно на те, щоб продемонструвати готовність хоч якось щось змінювати. Ми маємо погіршення ситуації в цілому на фронті, а також таку ситуацію, коли Зеленський опинився в певній капсулі, яка знаходиться окремо, а суспільство окремо", — зазначив посадовець.

Також він додав, що Зеленському вдалося вперше в історії за короткий час створити антипутінську та антросійську коаліцію. Механізм запущено, тож наразі потрібно трохи відновити його дієздатність.

Нагадаємо, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, чому в команді Володимира Зеленського відбуваються кадрові перестановки.

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