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Вибори президента України — експерт відповів, чи відбудуться вони у 2025 році

Вибори президента України — експерт відповів, чи відбудуться вони у 2025 році

05 квітня 2024 р. 02:52

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02:52 Вибори президента України — експерт відповів, чи відбудуться вони у 2025 році

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4 квітня 2024
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21:00 Обʼєднання Європи проти Росії та що замислює НАТО — ефір Новини.LIVE

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20:05 Підготовка Зеленського до виборів у 2025 році — Золотарьов в ефірі Новини.LIVE

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17:57 Нардеп заявив, що деякі українці готові добровільно воювати, але за однієї умови

Text

17:38 Екскомандир батальйону "Айдар" Дикий заявив, що варто мобілізувати півмільйона українців

Text

14:59 Дикий розповів, на скільки росіяни переважають українців в особовому складі на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Наразі Україна перебуває у складному становищі через російську війну. Тому мова про вибори президента, які мають відбутися у 2025 році, не йде.

Про це в ефірі студії "Вечір. Live" розповів політтехнолог та експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен.

Вибори в Україні — що відомо

"Пітримка залежить напряму від двох моментів: стану економіки всередині країни та того, що відбувається на фронті. Ще, звісно, залежить від успіхів зовнішньополітичних — допомоги. У нас по цих трьох складових разом з тим, що йде війна і не всі хочуть нам допомагати, є ціла низка проблем", — сказав він.

Такж експерт додав, що Україна наразі перебуває у складному становищі.

"До перевиборів, чи готуємося ми чи ні, насільки я розумію, зараз про жодні вибори мови нема. Хоча, те, що відбувається у парламенті, здається, варто пояснити", — додав експерт.

Нагадаємо, команда чинного президента України Володимира Зеленського може піти на президентські вибори, які можуть відбутися у 2025 році. Водночас раніше не підтверджувалося, що вибори можуть статися саме наступного року.

Також раніше п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що планує балотуватися у президенти на наступних виборах. 

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