Вибори президента України — експерт відповів, чи відбудуться вони у 2025 році

Наразі Україна перебуває у складному становищі через російську війну. Тому мова про вибори президента, які мають відбутися у 2025 році, не йде.

Про це в ефірі студії "Вечір. Live" розповів політтехнолог та експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен.

Вибори в Україні — що відомо

"Пітримка залежить напряму від двох моментів: стану економіки всередині країни та того, що відбувається на фронті. Ще, звісно, залежить від успіхів зовнішньополітичних — допомоги. У нас по цих трьох складових разом з тим, що йде війна і не всі хочуть нам допомагати, є ціла низка проблем", — сказав він.

Такж експерт додав, що Україна наразі перебуває у складному становищі.

"До перевиборів, чи готуємося ми чи ні, насільки я розумію, зараз про жодні вибори мови нема. Хоча, те, що відбувається у парламенті, здається, варто пояснити", — додав експерт.

Нагадаємо, команда чинного президента України Володимира Зеленського може піти на президентські вибори, які можуть відбутися у 2025 році. Водночас раніше не підтверджувалося, що вибори можуть статися саме наступного року.

Також раніше п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що планує балотуватися у президенти на наступних виборах.