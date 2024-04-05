Выборы президента Украины — эксперт ответил, состоятся ли они в 2025 году

В настоящее время Украина находится в сложном положении из-за российской войны. Поэтому речь о выборах президента, которые должны пройти в 2025 году, не идет.

Об этом в эфире студии "Вечер.Live" рассказал политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

Выборы в Украине — что известно

"Подержка зависит напрямую от двух моментов: состояния экономики внутри страны и происходящего на фронте. Еще, конечно, зависит от успехов внешнеполитических — помощи. У нас по этим трем составляющим вместе с тем, что идет война и не все хотят нам помогать , есть целый ряд проблем", — сказал он.

Также эксперт добавил, что Украина находится в сложном положении.

"К перевыборам, готовимся ли мы или нет, насколько я понимаю, сейчас ни о каких выборах речи нет. Хотя происходящее в парламенте, кажется, стоит объяснить", — добавил эксперт.

Напомним, что команда действующего президента Украины Владимира Зеленского может пойти на президентские выборы, которые могут состояться в 2025 году. В то же время, ранее не подтверждалось, что выборы могут произойти именно в следующем году.

Также, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что планирует баллотироваться в президенты на следующих выборах.