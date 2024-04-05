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Выборы президента Украины — эксперт ответил, состоятся ли они в 2025 году

Выборы президента Украины — эксперт ответил, состоятся ли они в 2025 году

5 апреля 2024 г. 2:52

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09:38Разумков раскритиковал правительство за выплаты 15 млн грн семьям погибших военных

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02:52 Выборы президента Украины — эксперт ответил, состоятся ли они в 2025 году

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01:47 Конгресс США может перенести голосование за помощь Украине — эксперт объяснил причину

4 апреля 2024
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21:00 Объединение Европы против России и что задумал НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

20:05 Подготовка Зеленского к выборам в 2025 году — Золотарев в эфире Новини.LIVE

Text

17:57 Нардеп заявил, что некоторые украинцы готовы добровольно воевать, но при одном условии

Text

17:38 Экс-командир батальона "Айдар" Дикий заявил, что стоит мобилизовать полмиллиона украинцев

Text

14:59 Дикий рассказал, на сколько россияне преобладают украинцев в личном составе на фронте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:28 Разумков ответил, реально ли вернуть всех военнообязанных из-за границы

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11:11 Нардеп рассказал, будут ли повышать тарифы на электроэнергию

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09:38 Разумков раскритиковал правительство за выплаты 15 млн грн семьям погибших военных

В настоящее время Украина находится в сложном положении из-за российской войны. Поэтому речь о выборах президента, которые должны пройти в 2025 году, не идет.

Об этом в эфире студии "Вечер.Live" рассказал политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

Выборы в Украине — что известно

"Подержка зависит напрямую от двух моментов: состояния экономики внутри страны и происходящего на фронте. Еще, конечно, зависит от успехов внешнеполитических — помощи. У нас по этим трем составляющим вместе с тем, что идет война и не все хотят нам помогать , есть целый ряд проблем", — сказал он.

Также эксперт добавил, что Украина находится в сложном положении.

"К перевыборам, готовимся ли мы или нет, насколько я понимаю, сейчас ни о каких выборах речи нет. Хотя происходящее в парламенте, кажется, стоит объяснить", — добавил эксперт.

Напомним, что команда действующего президента Украины Владимира Зеленского может пойти на президентские выборы, которые могут состояться в 2025 году. В то же время, ранее не подтверждалось, что выборы могут произойти именно в следующем году.

Также, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что планирует баллотироваться в президенты на следующих выборах.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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