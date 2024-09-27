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Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

27 сентября 2024 г. 8:00

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13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

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26 сентября 2024
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22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

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21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

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20:26 Нардеп сделал новое заявление о выборах в Украине — когда следует ожидать

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18:06 Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

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17:50 Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

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11:02 Военные нуждаются в мобилизации ребят младше 25 лет — почему возраст важен

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09:36 Юрист объяснил, от чего зависит размер выплат семьям погибших военных

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08:00 Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом и Камалой Харрис, но не побеседовал с Дональдом Трампом. А украинцы озабочены подорожает ли электроэнергия с ноября. Об этом и не только ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус поговорят с экспертами в эфире Ранок.LIVE.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 27 сентября

Приглашенные эксперты:

  • Алексей Гетьман, военный обозреватель, майор запаса, участник российско-украинской войны
  • Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог"
  • Сергей Макагон, эксперт по вопросам энергетики, руководитель Оператора ГТС Украины (2019-2022 гг)
  • Евгений Магда, директор Института мировой политики
  • Игорь Фрис, нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВРУ по правовой политике
  • Иван Усс, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований
  • Олесь Доний, политолог, общественный деятель
  • Георгий Тука, заместитель министра по вопросам ВТО и ВПЛ (2016-2019 гг)

Напомним, нардеп раскритиковал Укрэнерго за планы увеличить тариф на передачу электроэнергии, отметив, что компания в "долговой яме" из-за неудачных финансовых решений, в том числе привлечения кредитов. Он сказал, на сколько может подорожать тариф.

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08:02 В Ивано-Франковске забронированный мужчина судился с ТЦК из-за мобилизации

08:00 Помощь от государства до 4,5 тыс. грн — кто получит с 1 октября

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:43 В Ростове раздавались мощные взрывы и возник пожар — что известно

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