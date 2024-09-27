Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом и Камалой Харрис, но не побеседовал с Дональдом Трампом. А украинцы озабочены подорожает ли электроэнергия с ноября. Об этом и не только ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус поговорят с экспертами в эфире Ранок.LIVE.
Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 08:00.
Эфир Ранок.LIVE 27 сентября
Приглашенные эксперты:
- Алексей Гетьман, военный обозреватель, майор запаса, участник российско-украинской войны
- Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог"
- Сергей Макагон, эксперт по вопросам энергетики, руководитель Оператора ГТС Украины (2019-2022 гг)
- Евгений Магда, директор Института мировой политики
- Игорь Фрис, нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВРУ по правовой политике
- Иван Усс, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований
- Олесь Доний, политолог, общественный деятель
- Георгий Тука, заместитель министра по вопросам ВТО и ВПЛ (2016-2019 гг)
Напомним, нардеп раскритиковал Укрэнерго за планы увеличить тариф на передачу электроэнергии, отметив, что компания в "долговой яме" из-за неудачных финансовых решений, в том числе привлечения кредитов. Он сказал, на сколько может подорожать тариф.