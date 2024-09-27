Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом и Камалой Харрис, но не побеседовал с Дональдом Трампом. А украинцы озабочены подорожает ли электроэнергия с ноября. Об этом и не только ведущие Ольга Волкова и Виталий Прудиус поговорят с экспертами в эфире Ранок.LIVE.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 27 сентября

Приглашенные эксперты:

Алексей Гетьман, военный обозреватель, майор запаса, участник российско-украинской войны

Андрей Миселюк, политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог"

Сергей Макагон, эксперт по вопросам энергетики, руководитель Оператора ГТС Украины (2019-2022 гг)

Евгений Магда, директор Института мировой политики

Игорь Фрис, нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВРУ по правовой политике

Иван Усс, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований

Олесь Доний, политолог, общественный деятель

Георгий Тука, заместитель министра по вопросам ВТО и ВПЛ (2016-2019 гг)

Напомним, нардеп раскритиковал Укрэнерго за планы увеличить тариф на передачу электроэнергии, отметив, что компания в "долговой яме" из-за неудачных финансовых решений, в том числе привлечения кредитов. Он сказал, на сколько может подорожать тариф.