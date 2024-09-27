Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Джо Байденом та Камалою Гарріс, але не поговорив з Дональдом Трампом. А українці стурбовані чи подорожчає електроенергія з листопада. Про це та не тільки ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус поговорять з експертами в ефірі Ранок.LIVE.

Переглянути ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 27 вересня

Запрошені експерти:

Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни

Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політиного проектування "Діалог"

Сергій Макагон, експерт з питань енергетики, керівник Оператора ГТС України (2019-2022 рр)

Євген Магда, директор Інституту світової політики

Ігор Фріс, нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВРУ з питань правової політики

Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень

Олесь Доній, політолог, громадський діяч

Георгій Тука, заступник міністра з питань ТОТ і ВПО (2016-2019 рр)

Нагадаємо, нардеп розкритикував Укренерго за плани збільшити тариф на передачу електроенергії, зазначивши, що компанія в "борговій ямі" через невдалі фінансові рішення, зокрема залучення кредитів. Він сказав, на скільки може здорожчати тариф.