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Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

27 вересня 2024 р. 08:00

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08:00Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

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20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

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17:50 Заява Польщі щодо атаки РФ на українські АЕС і зброя від США — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Вимога відставки Маркарової та відбудова України — ефір День.LIVE

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11:02Військові потребують мобілізації хлопців молодше 25 років — чому вік важливий

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09:36 Юрист пояснив, від чого залежить розмір виплат родинам загиблих військових

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08:00 Зеленський в США та загроза удару РФ по ядерних об'єктах — ефір Ранок.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
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Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

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21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Text

18:06 Військовий пояснив, чому російські КАБи почали долітати до Запоріжжя

Text

17:50 Заява Польщі щодо атаки РФ на українські АЕС і зброя від США — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Вимога відставки Маркарової та відбудова України — ефір День.LIVE

Text

11:02 Військові потребують мобілізації хлопців молодше 25 років — чому вік важливий

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09:36 Юрист пояснив, від чого залежить розмір виплат родинам загиблих військових

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08:00 Зеленський в США та загроза удару РФ по ядерних об'єктах — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Джо Байденом та Камалою Гарріс, але не поговорив з Дональдом Трампом. А українці стурбовані чи подорожчає електроенергія з листопада. Про це та не тільки ведучі Ольга Волкова та Віталій Прудиус поговорять з експертами в ефірі Ранок.LIVE.

Переглянути ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE  о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE 27 вересня

Запрошені експерти: 

  • Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни
  • Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політиного проектування "Діалог"
  • Сергій Макагон, експерт з питань енергетики, керівник Оператора ГТС України (2019-2022 рр)
  • Євген Магда, директор Інституту світової політики 
  • Ігор Фріс, нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВРУ з питань правової політики
  • Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень
  • Олесь Доній, політолог, громадський діяч
  • Георгій Тука, заступник міністра з питань ТОТ і ВПО (2016-2019 рр)

Нагадаємо, нардеп розкритикував Укренерго за плани збільшити тариф на передачу електроенергії, зазначивши, що компанія в "борговій ямі" через невдалі фінансові рішення, зокрема залучення кредитів. Він сказав, на скільки може здорожчати тариф. 

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08:41 В ГУР пояснили, як звільнений завод у Вовчанську допоможе ситуації на фронті

08:40 Українці можуть масово втратити пільги на комуналку — що важливо знати

08:36 Армія Росії вдарила по Ізмаїлу, загинуло троє людей — фото наслідків

08:30 Хто отримає відстрочку від мобілізації з 1 жовтня — повний перелік категорій

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:21 Кабмін змінив розмір виплат у разі загибелі або інвалідності бійця ЗСУ

08:16 Окупанти атакували Херсонську область — є влучання та загиблий

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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