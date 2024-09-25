Нардеп розкритикував плани Укренерго збільшити тариф на передачу електроенергії

Нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко заявив, що через можливість технічного дефолту "Укренерго" споживачам доведеться сплатити додатково 30 млрд грн за електроенергію на рік. Він розкритикував цей план і додав, що "фінансові ями" в компанії виникають через невдалі фінансові рішення.

Про це Олексій Кучеренко сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 25 вересня.

Збільшення тарифу на передачу електроенергії

Кучеренко розкритикував плани "Укренерго" збільшити тариф на передачу електроенергії, зазначивши, що компанія в "борговій ямі" через невдалі фінансові рішення, зокрема залучення кредитів.

Депутат також висловив незадоволення роботою незалежної наглядової ради, звинувачуючи її у бездіяльності.

"Ніяка незалежна наглядова рада не володіє ситуацією, вони просто не приїздять, вони не здатні володіти цією ситуацією. А така ситуація зараз по "Нафтогазу", по "Укренерго", по "Енергоатому" і по всіх енергетичних наших гігантах", — наголосив Кучеренко.

Що передувало

Два дні тому ExPro повідомило, що "Укренерго" пропонує збільшити тариф на передачу електроенергії у півтора раза з 2025 року — до 783,71 грн/МВт·год. Тариф на передачу для "зеленої" металургії пропонується встановити на рівні 441,05 грн/МВт·год.

Як відомо, майже 50% витрат і надалі, за розрахунками системного оператора, займатиме витрати на виконання спеціальних обов'язків — 33,6 млрд грн з 77,1 млрд грн. Найбільше, 26 млрд грн, — це витрати, пов'язані з виконанням спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів, крім приватних домогосподарств.

Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії у 2025 році плануються на рівні 18 349 300 тис. грн.

Нагадаємо, Міненерго закликало прискорити розгортання місій МАГАТЕ в Україні через постійні атаки РФ.

Також зазначимо, що у ДТЕК назвали вартість відновлення зруйнованих теплоелектростанцій.