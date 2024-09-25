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Нардеп розкритикував плани Укренерго збільшити тариф на передачу електроенергії

Нардеп розкритикував плани Укренерго збільшити тариф на передачу електроенергії

25 вересня 2024 р. 12:03

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Нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко заявив, що через можливість технічного дефолту "Укренерго" споживачам доведеться сплатити додатково 30 млрд грн за електроенергію на рік. Він розкритикував цей план і додав, що "фінансові ями" в компанії виникають через невдалі фінансові рішення.

Про це Олексій Кучеренко сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 25 вересня. 

Збільшення тарифу на передачу електроенергії

Кучеренко розкритикував плани "Укренерго" збільшити тариф на передачу електроенергії, зазначивши, що компанія в "борговій ямі" через невдалі фінансові рішення, зокрема залучення кредитів.

Депутат також висловив незадоволення роботою незалежної наглядової ради, звинувачуючи її у бездіяльності.

"Ніяка незалежна наглядова рада не володіє ситуацією, вони просто не приїздять, вони не здатні володіти цією ситуацією. А така ситуація зараз по "Нафтогазу", по "Укренерго", по "Енергоатому" і по всіх енергетичних наших гігантах", — наголосив Кучеренко.  

Що передувало

Два дні тому ExPro повідомило, що "Укренерго" пропонує збільшити тариф на передачу електроенергії у півтора раза з 2025 року —  до 783,71 грн/МВт·год. Тариф на передачу для "зеленої" металургії пропонується встановити на рівні 441,05 грн/МВт·год.

Як відомо, майже 50% витрат і надалі, за розрахунками системного оператора, займатиме витрати на виконання спеціальних обов'язків — 33,6 млрд грн з 77,1 млрд грн. Найбільше, 26 млрд грн, — це витрати, пов'язані з виконанням спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів, крім приватних домогосподарств.

Витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії у 2025 році плануються на рівні 18 349 300 тис. грн.

Нагадаємо, Міненерго закликало прискорити розгортання місій МАГАТЕ в Україні через постійні атаки РФ. 

Також зазначимо, що у ДТЕК назвали вартість відновлення зруйнованих теплоелектростанцій. 

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12:52 Відстрочка по догляду за рідними — як це зробити без довідки МСЕК

12:49 Поліція показала перші хвилини після влучання КАБу у багатоповерхівку в Харкові

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:48 У Сухопутних військах пояснили мобілізацію окремих категорій громадян

12:44 У Миколаєві дитина-квадробер стрибнула під велосипед

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08:00 Удар по Харкову та заява Зеленського про атаки РФ по АЕС — ефір Ранок.LIVE

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21:37 Нардеп пояснив, чому важко захистити Харків системами ППО

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