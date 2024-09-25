Нардеп раскритиковал планы Укрэнерго увеличить тариф на передачу электроэнергии

Нардеп от фракции "Батьківщина" Алексей Кучеренко заявил, что из-за возможности технического дефолта "Укрэнерго" потребителям придется оплатить дополнительно 30 млрд грн за электроэнергию в год. Он раскритиковал этот план и добавил, что "финансовые ямы" у компании возникают из-за неудачных финансовых решений.

Об этом Алексей Кучеренко сказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 25 сентября.

Увеличение тарифа на передачу электроэнергии

Кучеренко раскритиковал планы "Укрэнерго" увеличить тариф на передачу электроэнергии, отметив, что компания в "долговой яме" из-за неудачных финансовых решений, в том числе привлечения кредитов.

Депутат также выразил недовольство работой независимого наблюдательного совета, обвиняя ее в бездействии.

"Никакой независимый наблюдательный совет не владеет ситуацией, они просто не приезжают, они не способны владеть этой ситуацией. А такая ситуация сейчас по "Нафтогазу", по "Укрэнерго", по "Энергоатому" и по всем энергетическим нашим гигантам", — подчеркнул Кучеренко.

Что предшествовало

Два дня назад ExPro сообщило, что "Укрэнерго" предлагает увеличить тариф на передачу электроэнергии в полтора раза с 2025 года — до 783,71 грн/МВт·час. Тариф на передачу для "зеленой" металлургии предлагается установить на уровне 441,05 грн/мВтч.

Как известно, почти 50% затрат и дальше, по расчетам системного оператора, будет занимать расходы на выполнение специальных обязанностей — 33,6 млрд грн с 77,1 млрд грн. Больше всего 26 млрд грн — это расходы, связанные с выполнением специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов, кроме частных домохозяйств.

Расходы, связанные с покупкой электрической энергии с целью компенсации технологических затрат электрической энергии в 2025 году, планируются на уровне 18 349 300 тыс. грн.

Напомним, Минэнерго призвало ускорить развертывание миссий МАГАТЭ в Украине из-за постоянных атак РФ.

Также отметим, что в ДТЭК назвали стоимость восстановления разрушенных теплоэлектростанций.