Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Нардеп сказал, сколько придется платить за свет при повышении тарифов arrow
Нардеп сказал, сколько придется платить за свет при повышении тарифов

Нардеп сказал, сколько придется платить за свет при повышении тарифов

25 сентября 2024 г. 12:30

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:30 Нардеп сказал, сколько придется платить за свет при повышении тарифов

Text

12:03 Нардеп раскритиковал планы Укрэнерго увеличить тариф на передачу электроэнергии

Text

10:39 Братчук назвал количество оставшихся целыми российских военных складов

Text
Эксклюзив

09:49Хезболла обречена — Ауслендер рассказал детали войны Израиля с Ливаном

Text

08:00 Удар по Харькову и заявление Зеленского об атаках РФ по АЭС — эфир Ранок.LIVE

24 сентября 2024
Text

21:37 Нардеп объяснил, почему трудно защитить Харьков системами ПВО

Text

17:51 Атака на Харьков и миллион новых повесток от ТЦК – эфир Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

Text

13:16 Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

Text

13:00Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

12:30 Нардеп сказал, сколько придется платить за свет при повышении тарифов

Text

12:03 Нардеп раскритиковал планы Укрэнерго увеличить тариф на передачу электроэнергии

Text

10:39 Братчук назвал количество оставшихся целыми российских военных складов

Text
Эксклюзив

09:49 Хезболла обречена — Ауслендер рассказал детали войны Израиля с Ливаном

Text

08:00 Удар по Харькову и заявление Зеленского об атаках РФ по АЭС — эфир Ранок.LIVE

24 сентября 2024
Text

21:37 Нардеп объяснил, почему трудно защитить Харьков системами ПВО

Text

17:51 Атака на Харьков и миллион новых повесток от ТЦК – эфир Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

Text

13:16 Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

Text

13:00 Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE

В случае повышения тарифов платежи за свет вырастут на 25 коп/кВт∙час. Повышение платы на электроэнергию в будущем неизбежно.

Об этом сообщил нардеп от фракции "Батьківщина" Алексей Кучеренко в эфире Ранок.LIVE.

Повышение тарифов на свет

Депутат отметил, что предстоящее повышение тарифов на электроэнергию неизбежно, но о нем не будут говорить до весны.

"Но это не все ляжет на бытовых потребителей. Значительная часть ляжет на бизнес, на промышленность, на небытовых, на бюджетных […] Или мы все это увидим в цене товаров, продукции, услуг и так далее. Здесь такая хитрая игра политическая, но кто-то за это заплатит", — подчеркнул Кучеренко.

Напомним, в Украине ряд категорий граждан могут получить льготы на оплату коммунальных услуг в октябре 2024 года. В частности, участники боевых действий и ветераны войны вправе оформить помощь упрощенно.

Также мы писали, что власти собираются внедрить механизм лишения льгот по оплате коммунальных услуг в случае накопления долгов. Это решение направлено на повышение финансовой ответственности среди льготных категорий граждан.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

12:54 Природное чудо — в сентябре на Одесчине расцвели груши

12:53 Встреча Зеленского с То Ламом — о чем договорились политики

12:52 Отсрочка по уходу за родными — как это сделать без справки МСЭК

12:49 Полиция показала первые минуты после попадания КАБа в многоэтажку в Харькове

12:48 В Сухопутных войсках объяснили мобилизацию отдельных категорий граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:44 В Николаеве ребенок-квадробер прыгнул под велосипед

12:37 Новые выплаты семьям погибших военных — кто получит 15 млн, а кто 2,27 млн

Text

12:30 Нардеп сказал, сколько придется платить за свет при повышении тарифов

12:28 В ОВА уточнили последствия вчерашнего обстрела Харькова

12:24 Пограничники уничтожили "Шахед" в Сумской области — появилось видео

12:54 Природное чудо — в сентябре на Одесчине расцвели груши

12:53 Встреча Зеленского с То Ламом — о чем договорились политики

12:52 Отсрочка по уходу за родными — как это сделать без справки МСЭК

12:49 Полиция показала первые минуты после попадания КАБа в многоэтажку в Харькове

12:48 В Сухопутных войсках объяснили мобилизацию отдельных категорий граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:44 В Николаеве ребенок-квадробер прыгнул под велосипед

12:37 Новые выплаты семьям погибших военных — кто получит 15 млн, а кто 2,27 млн

12:28 В ОВА уточнили последствия вчерашнего обстрела Харькова

12:24 Пограничники уничтожили "Шахед" в Сумской области — появилось видео

12:21 В селах мобилизуют больше, чем в Одессе — что говорят в ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Text

12:30 Нардеп сказал, сколько придется платить за свет при повышении тарифов

Text

12:03 Нардеп раскритиковал планы Укрэнерго увеличить тариф на передачу электроэнергии

Text

10:39 Братчук назвал количество оставшихся целыми российских военных складов

Text
Эксклюзив

09:49 Хезболла обречена — Ауслендер рассказал детали войны Израиля с Ливаном

Text

08:00 Удар по Харькову и заявление Зеленского об атаках РФ по АЭС — эфир Ранок.LIVE

24 сентября 2024
Text

21:37 Нардеп объяснил, почему трудно защитить Харьков системами ПВО

Text

17:51 Атака на Харьков и миллион новых повесток от ТЦК – эфир Вечір.LIVE

Text

14:07 Нардеп объяснил, что нужно учитывать, прежде чем отправлять бойцов на передовую

Text

13:16 Подполковник ВСУ назвал оружие РФ, которого не хватает украинским военным

Text

13:00 Зеленский в США и угроза окружения Угледара — эфир День.LIVE