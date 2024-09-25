Нардеп сказал, сколько придется платить за свет при повышении тарифов

В случае повышения тарифов платежи за свет вырастут на 25 коп/кВт∙час. Повышение платы на электроэнергию в будущем неизбежно.

Об этом сообщил нардеп от фракции "Батьківщина" Алексей Кучеренко в эфире Ранок.LIVE.

Повышение тарифов на свет

Депутат отметил, что предстоящее повышение тарифов на электроэнергию неизбежно, но о нем не будут говорить до весны.

"Но это не все ляжет на бытовых потребителей. Значительная часть ляжет на бизнес, на промышленность, на небытовых, на бюджетных […] Или мы все это увидим в цене товаров, продукции, услуг и так далее. Здесь такая хитрая игра политическая, но кто-то за это заплатит", — подчеркнул Кучеренко.

Напомним, в Украине ряд категорий граждан могут получить льготы на оплату коммунальных услуг в октябре 2024 года. В частности, участники боевых действий и ветераны войны вправе оформить помощь упрощенно.

Также мы писали, что власти собираются внедрить механизм лишения льгот по оплате коммунальных услуг в случае накопления долгов. Это решение направлено на повышение финансовой ответственности среди льготных категорий граждан.