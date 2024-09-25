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Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

25 вересня 2024 р. 12:30

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12:30 Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

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12:30 Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

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12:03 Нардеп розкритикував плани Укренерго збільшити тариф на передачу електроенергії

Text

10:39 Братчук назвав кількість російських військових складів, які залишилися цілими

Text
Ексклюзив

09:49 Хезболла приречена — Ауслендер розповів деталі війни Ізраїлю з Ліваном

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У разі підвищення тарифів, платіжки за світло зростуть на 25 коп/кВт∙год. Підвищення плати на електроенергію у майбутньому неминуче.

Про це повідомив нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко в ефірі Ранок.LIVE

Підвищення тарифів на світло

Депутат зазначив, що майбутнє підвищення тарифів на електроенергію неминуче, але про нього не будуть говорити до весни.

"Але це не все ляже на побутових споживачів. Значна частина ляже на бізнес, на промисловість, на непобутових, на бюджетних […] Або ми все це побачимо в ціні товарів, продукції, послуг і так далі. Тут така хитра гра політична, але хтось за це заплатить", — наголосив Кучеренко. 

Нагадаємо, в Україні низка категорій громадян може отримати пільги на оплату комунальних послуг у жовтні 2024 року. Зокрема, учасники бойових дій і ветерани війни мають право оформити допомогу спрощено.

Також ми писали, що влада збирається впровадити механізм позбавлення пільг на оплату комунальних послуг у випадку накопичення боргів. Це рішення спрямоване на підвищення фінансової відповідальності серед пільгових категорій громадян. 

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12:49 Поліція показала перші хвилини після влучання КАБу у багатоповерхівку в Харкові

12:48 У Сухопутних військах пояснили мобілізацію окремих категорій громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:44 У Миколаєві дитина-квадробер стрибнула під велосипед

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10:39 Братчук назвав кількість російських військових складів, які залишилися цілими

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09:49 Хезболла приречена — Ауслендер розповів деталі війни Ізраїлю з Ліваном

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08:00 Удар по Харкову та заява Зеленського про атаки РФ по АЕС — ефір Ранок.LIVE

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21:37 Нардеп пояснив, чому важко захистити Харків системами ППО

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