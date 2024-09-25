Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

У разі підвищення тарифів, платіжки за світло зростуть на 25 коп/кВт∙год. Підвищення плати на електроенергію у майбутньому неминуче.

Про це повідомив нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко в ефірі Ранок.LIVE.

Підвищення тарифів на світло

Депутат зазначив, що майбутнє підвищення тарифів на електроенергію неминуче, але про нього не будуть говорити до весни.

"Але це не все ляже на побутових споживачів. Значна частина ляже на бізнес, на промисловість, на непобутових, на бюджетних […] Або ми все це побачимо в ціні товарів, продукції, послуг і так далі. Тут така хитра гра політична, але хтось за це заплатить", — наголосив Кучеренко.

Нагадаємо, в Україні низка категорій громадян може отримати пільги на оплату комунальних послуг у жовтні 2024 року. Зокрема, учасники бойових дій і ветерани війни мають право оформити допомогу спрощено.

Також ми писали, що влада збирається впровадити механізм позбавлення пільг на оплату комунальних послуг у випадку накопичення боргів. Це рішення спрямоване на підвищення фінансової відповідальності серед пільгових категорій громадян.