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Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

16 ноября 2024 г. 5:44

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05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

15 ноября 2024
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23:20 Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

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20:38 Местная власть не реагировала на жалобы из спецшколы, — юрист

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20:13 В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

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20:06 Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

Text

17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

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13:00 Стрельба возле ТЦК на Закарпатье — эфир День.LIVE

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Согласно Конституции Украины, местные выборы должны пройти в последнее воскресенье октября 2025 года. Следовательно, еще не время говорить о проведении очередных местных выборов.

Об этом в эфире День.LIVE заявил бывший замглавы ЦИК Андрей Магера.

Почему трудно провести выборы во время войны

https://t.me/novynylive/128104

По его словам, если проводить местные выборы взамен выбывших депутатов или сельских, поселковых городских голов, то ракета или БпЛА не будет разбираться, зачем в одном месте собралось много людей.

Это достаточно серьезные вещи и ставить под угрозу жизнь украинских избирателей даже в таких относительно благополучных областях, на первый взгляд, как Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская не следует, отметил бывший заместитель председателя ЦИК.

"Рано или поздно, к сожалению, туда прилетают вражеские летательные аппараты и это приводит, по меньшей мере, к повреждению инфраструктуры", — говорит Магера.

Напомним, недавно народный депутат Оксана Савчук заявила, что ЦИК издал постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам. В документе говорится об упорядочении и изменениях избирательных участков.

В то же время, депутат Владимир Крейденко заявил, что выборы в Украине возможны только после окончания военного положения.

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06:30 Стоит ли брать в ТЦК оригинал документов, чтобы оформить отсрочку

Эксклюзив

06:24 Осенняя депрессия — как львовяне борются с сезонной хандрой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Не так много — Минобороны про количество представителей ТЦК

06:22 Что ждет 16-летних, которые не станут на военный учет

06:11 Как работа после пенсии влияет на размер выплат в Украине

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05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

15 ноября 2024
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23:20 Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

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20:38 Местная власть не реагировала на жалобы из спецшколы, — юрист

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20:13 В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

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