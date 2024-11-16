Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

Согласно Конституции Украины, местные выборы должны пройти в последнее воскресенье октября 2025 года. Следовательно, еще не время говорить о проведении очередных местных выборов.

Об этом в эфире День.LIVE заявил бывший замглавы ЦИК Андрей Магера.

Почему трудно провести выборы во время войны

По его словам, если проводить местные выборы взамен выбывших депутатов или сельских, поселковых городских голов, то ракета или БпЛА не будет разбираться, зачем в одном месте собралось много людей.

Это достаточно серьезные вещи и ставить под угрозу жизнь украинских избирателей даже в таких относительно благополучных областях, на первый взгляд, как Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская не следует, отметил бывший заместитель председателя ЦИК.

"Рано или поздно, к сожалению, туда прилетают вражеские летательные аппараты и это приводит, по меньшей мере, к повреждению инфраструктуры", — говорит Магера.

Напомним, недавно народный депутат Оксана Савчук заявила, что ЦИК издал постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам. В документе говорится об упорядочении и изменениях избирательных участков.

В то же время, депутат Владимир Крейденко заявил, что выборы в Украине возможны только после окончания военного положения.