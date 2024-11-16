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Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

16 листопада 2024 р. 05:44

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05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
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23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

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20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

Text

20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

Text

17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

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Text

13:17 Скільки ухилянти платять ділкам за втечу за кордон — ДПСУ

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13:00 Стрілянина біля ТЦК на Закарпатті — ефір День.LIVE

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Згідно з Конституцією України, місцеві вибори мають відбутись в останню неділю жовтня 2025 року. Отже, ще не на часі вести мову про проведення чергових місцевих виборів. 

Про це в етері День.LIVE заявив колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера.

Чому важко провести вибори під час війни

https://t.me/novynylive/128104

За його словами, якщо проводити місцеві вибори на заміну вибулих депутатів чи сільських, селищних міських голів, то ракета чи БпЛА не буде розбиратись, навіщо в одному місці зібралось багато людей. 

Це досить серйозні речі і ставити під загрозу життя українських виборців навіть в таких відносно благополучних областях, на перший погляд, як Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська не треба, зазначив колишній заступник голови ЦВК.

"Рано чи пізно, на жаль, туди прилітають ворожі літальні апарати і це призводить щонайменше до пошкодження інфраструктури", — каже Магера.

Нагадаємо, нещодавно народна депутатка Оксана Савчук заявила, що ЦВК видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів. У документі йдеться про впорядкування та зміни виборчих дільниць.

Водночас депутат Володимир Крейденко заявив, що вибори в Україні можливі лише після закінчення воєнного стану. 

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05:59 Гривня подешевшала щодо долара та євро — курс валют на сьогодні

05:34 Мобілізація жінок — кого можуть оштрафувати за неоновлені дані

05:05 Тепла погода, але не всюди — прогноз синоптиків на сьогодні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

04:36 Окупанти РФ нанесли удар по Києву — які наслідки атаки

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