Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

Згідно з Конституцією України, місцеві вибори мають відбутись в останню неділю жовтня 2025 року. Отже, ще не на часі вести мову про проведення чергових місцевих виборів.

Про це в етері День.LIVE заявив колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера.

Чому важко провести вибори під час війни

За його словами, якщо проводити місцеві вибори на заміну вибулих депутатів чи сільських, селищних міських голів, то ракета чи БпЛА не буде розбиратись, навіщо в одному місці зібралось багато людей.

Це досить серйозні речі і ставити під загрозу життя українських виборців навіть в таких відносно благополучних областях, на перший погляд, як Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська не треба, зазначив колишній заступник голови ЦВК.

"Рано чи пізно, на жаль, туди прилітають ворожі літальні апарати і це призводить щонайменше до пошкодження інфраструктури", — каже Магера.

Нагадаємо, нещодавно народна депутатка Оксана Савчук заявила, що ЦВК видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів. У документі йдеться про впорядкування та зміни виборчих дільниць.

Водночас депутат Володимир Крейденко заявив, що вибори в Україні можливі лише після закінчення воєнного стану.