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Вдова три года борется за признание мужа УБД — Жінки-фенікс

Вдова три года борется за признание мужа УБД — Жінки-фенікс

3 июня 2025 г. 20:00

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Юлия Мовчан — женщина, которая три года борется за справедливость для своего погибшего мужа, добровольца Олега. Он погиб за Украину, но она должна это еще доказать.

Об этом говорится в выпуске проекта Новини.LIVE "Жінки-фенікс".

О чем эфир

Алексей Мовчан родился в 1973 году в Киеве, в семье военного. Инженер-механик по образованию, служил в Нагорном Карабахе.

В 2018 году женился на Юле. С началом войны оборонял Киевскую область в составе батальона ОУН, воевал в ВСУ в Запорожье. Погиб возле Большой Новоселки, спасая людей из-под завалов.

Он и его побратимы не получили статус участников боевых действий — отправились на передовую до оформления документов. Раненые остались без компенсаций. И уже четвертый год Юлия борется за справедливость для своего мужа и всех защитников Украины.

Ранее, в пятом выпуске проекта "Жінки-фенікс. Жити попри все"", мы рассказывали историю Виктории, муж которой погиб на фронте. Женщина продолжает борьбу за память мужа и разоблачает коррупцию на захоронении военных.

А в четвертом выпуске проекта "Жінки-фенікс. Жити попри все"" мы рассказали историю Татьяны Ваценко-Бондаревой, которая потеряла мужа в мае 2022 года.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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