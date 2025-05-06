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Історія дружини героя, яка продовжує його справу — Жінки-фенікс

Історія дружини героя, яка продовжує його справу — Жінки-фенікс

06 травня 2025 р. 20:10

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Історія дружини героя, яка продовжує його справу — Жінки-фенікс

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Дружина загиблого воїна з Кіровоградської області на позивний "Далі" Вікторія продовжує боротьбу за пам'ять чоловіка. Також вона викриває корупцію на похованні військових.

Про це йдеться у випуску проєкту Новини.LIVE "Жінки-фенікс".

Про що випуск

Військовий Олег Гасін з позивним "Далі" з Кіровоградщини загинув у госпіталі від поранень на полі бою.

Його історія — це шлях від машиніста до захисника України. Після його смерті дружина Вікторія не лише бореться за пам’ять чоловіка, а й викриває корупцію на похованнях військових у Кривому Розі.

Так, жінка переїхала до Києва заради доньки та мріє створити Центр допомоги дітям, які постраждали від війни.

Нагадаємо, сьогодні з полону РФ повернулися 205 українських військових, частина з них тяжкохворі.

Новини.LIVE показали щемливі кадри з місця, як рідні воїнів зустріли їх вдома.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:32 На Донеччині окупанти розстріляли трьох українських полонених

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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона